https://sputnikarabic.ae/20220903/تعيين-قائد-جديد-للمخابرات-الخارجية-في-الجزائر-1067245465.html
تعيين قائد جديد للمخابرات الخارجية في الجزائر
تعيين قائد جديد للمخابرات الخارجية في الجزائر
قامت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، بتنصيب اللواء جبار مهنى، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء عبد الغاني راشدي. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T20:08+0000
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الجزائر
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وذكرت صحيفة الشروق، مساء اليوم السبت، أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، قد أشرف باسم الرئيس عبد المجيد تبون، على التنصيب الرسمي للواء مهنى جبار، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي.ونقلت الصحيفة عن بيان لوزير الدفاع الجزائري السعيد شنقريحة، أنه "باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 1 سبتمبر 2022، أنصب رسميا اللواء جبار مهنى، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء عبد الغاني راشدي".واستطرد شنقريحة في بيانه: "وعليه، فإني آمركم جميعا بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة".وأشارت الصحيفة إلى أن عملية تنصيب مسؤول جديد للمخابرات الخارجية في الجزائر، كانت مناسبة سانحة للفريق أول السعيد شنقريحة ليسدي خلالها جملة من التعليمات والتوجيهات للجيش الجزائري، حثهم من خلالها على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود خدمة للجزائر وحماية لمصالحها العليا.
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أخبار العالم العربي, الجزائر
أخبار العالم العربي, الجزائر
تعيين قائد جديد للمخابرات الخارجية في الجزائر
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قامت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، بتنصيب اللواء جبار مهنى، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء عبد الغاني راشدي.
وذكرت صحيفة
الشروق، مساء اليوم السبت، أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، قد أشرف باسم الرئيس عبد المجيد تبون
، على التنصيب الرسمي للواء مهنى جبار، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي.
ونقلت الصحيفة عن بيان لوزير الدفاع الجزائري السعيد شنقريحة، أنه "باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 1 سبتمبر 2022، أنصب رسميا اللواء جبار مهنى، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء عبد الغاني راشدي".
واستطرد شنقريحة في بيانه: "وعليه، فإني آمركم جميعا بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة".
وأشارت الصحيفة إلى أن عملية تنصيب مسؤول جديد للمخابرات الخارجية في الجزائر، كانت مناسبة سانحة للفريق أول السعيد شنقريحة ليسدي خلالها جملة من التعليمات والتوجيهات للجيش الجزائري
، حثهم من خلالها على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود خدمة للجزائر وحماية لمصالحها العليا.