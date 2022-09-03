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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220903/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067215902.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T05:17+0000
2022-09-03T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي روسيا في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:17 GMT 03.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:31 GMT 03.09.2022
"بلومبرغ": 60% من المصانع معرضة للإغلاق في بريطانيا بسبب إرتفاع أسعار الطاقة
سوف يتسبب ارتفاع أسعار الكهرباء بإغلاق 6 من أصل كل 10 شركات في بريطانيا.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" نقلا عن الجمعية البريطانية للمصنعين "Make UK"، فإن فواتير الطاقة المرتفعة قد تؤدي إلى إغلاق ستة من أصل كل عشرة مصانع في البلاد، وفقا لدراسة أجرتها الجمعية.
05:17 GMT 03.09.2022
تركيا.. تعليق حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن
علقت السلطات التركية، اليوم السبت، حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن أثناء إبحارها من إسطنبول إلى أوكرانيا.
05:16 GMT 03.09.2022
روسيا تطلب من غوتيريش تأكيد إصدار التأشيرات الأمريكية للوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
طلب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد للحكومة الأمريكية على إصدار تأشيرات في الوقت المناسب للمندوبين الروس والصحفيين المرافقين الذين من المقرر أن يشاركوا في أسبوع الأمم المتحدة رفيع المستوى في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول.
05:15 GMT 03.09.2022
أسعار الكهرباء في ألمانيا وهولندا تنخفض إلى أقل من 298 دولار لكل ميغاوات في الساعة
أظهرت بيانات بورصة "نورد بول"، يوم الجمعة، أنه من المتوقع انخفاض متوسط سعر الكهرباء المتوقع في الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري في ألمانيا وهولندا إلى ‏أقل من 298 دولار أمريكي لكل ميغاوات في الساعة.
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Автомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
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