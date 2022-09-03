تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:31 GMT 03.09.2022
سوف يتسبب ارتفاع أسعار الكهرباء بإغلاق 6 من أصل كل 10 شركات في بريطانيا.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" نقلا عن الجمعية البريطانية للمصنعين "Make UK"، فإن فواتير الطاقة المرتفعة قد تؤدي إلى إغلاق ستة من أصل كل عشرة مصانع في البلاد، وفقا لدراسة أجرتها الجمعية.
05:17 GMT 03.09.2022
علقت السلطات التركية، اليوم السبت، حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن أثناء إبحارها من إسطنبول إلى أوكرانيا.
05:16 GMT 03.09.2022
طلب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد للحكومة الأمريكية على إصدار تأشيرات في الوقت المناسب للمندوبين الروس والصحفيين المرافقين الذين من المقرر أن يشاركوا في أسبوع الأمم المتحدة رفيع المستوى في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول.
05:15 GMT 03.09.2022
أظهرت بيانات بورصة "نورد بول"، يوم الجمعة، أنه من المتوقع انخفاض متوسط سعر الكهرباء المتوقع في الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري في ألمانيا وهولندا إلى أقل من 298 دولار أمريكي لكل ميغاوات في الساعة.