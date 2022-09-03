https://sputnikarabic.ae/20220903/تقارير-حكومية-معدلات-البطالة-ارتفعت-في-الولايات-المتحدة-مرة-أخرى-لتصل-إلى-37-1067219185.html
تقارير حكومية: معدلات البطالة ارتفعت في الولايات المتحدة مرة أخرى لتصل إلى 3.7%
تقارير حكومية: معدلات البطالة ارتفعت في الولايات المتحدة مرة أخرى لتصل إلى 3.7%
قالت تقارير حكومية إن معدلات البطالة ارتفعت مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 3.7%. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T08:26+0000
2022-09-03T08:26+0000
2022-09-03T08:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفق تقرير لوزارة العمل الأمريكية، نشرته "أ ف ب"، فإن معدلات البطالة ارتفعت مجددا إلى 3.7% هلال شهر أغسطس/ آب، بعد تراجعها إلى 3.5% في الشهر السابق، بحسب المعطيات.وقال التقرير: "حتى مع تباطؤ الوتيرة ترفع الوظائف الإضافية معدلات التوظيف إلى ما فوق مستويات ما قبل الوباء"، لافتا إلى أن "عدد الوظائف زاد بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي".وتحدث التقرير عن الأجور مشيرا إلى أنها مستمرة في الارتفاع خلال أغسطس، حيث "ارتفع متوسط الأجر في الساعة 10 سنتات إضافية، أو 0.3 % وصولا إلى 32.26 دولارا. وخلال الاثني عشر شهرا الماضية زادت أجور العمال بنسبة 5.2%".
https://sputnikarabic.ae/20220502/بايدن-البطالة-تتراجع-بمعدلات-غير-مسبوقة-في-تاريخ-أمريكا-1061802914.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير حكومية: معدلات البطالة ارتفعت في الولايات المتحدة مرة أخرى لتصل إلى 3.7%
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قالت تقارير حكومية إن معدلات البطالة ارتفعت مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 3.7%.
ووفق تقرير
لوزارة العمل الأمريكية، نشرته "أ ف ب"، فإن معدلات البطالة ارتفعت مجددا إلى 3.7% هلال شهر أغسطس/ آب، بعد تراجعها إلى 3.5% في الشهر السابق، بحسب المعطيات.
وقال التقرير: "حتى مع تباطؤ الوتيرة
ترفع الوظائف الإضافية معدلات التوظيف إلى ما فوق مستويات ما قبل الوباء"، لافتا إلى أن "عدد الوظائف زاد بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي".
وتعد تلك الزيادة متماشية مع توقعات خبراء الاقتصاد في أعقاب زيادة 526 ألف وظيفة في يوليو/ تموز الماضي.
وتحدث التقرير عن الأجور مشيرا إلى أنها مستمرة في الارتفاع خلال أغسطس، حيث "ارتفع متوسط الأجر في الساعة 10 سنتات إضافية، أو 0.3 % وصولا إلى 32.26 دولارا. وخلال الاثني عشر شهرا الماضية زادت أجور
العمال بنسبة 5.2%".