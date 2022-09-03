https://sputnikarabic.ae/20220903/جنرال-أمريكي-يحذر-من-مشكلة-تهدد-كييف-بكارثة-1067216506.html
جنرال أمريكي يحذر من مشكلة تهدد كييف بكارثة
جنرال أمريكي يحذر من مشكلة تهدد كييف بكارثة
أشار جنرال أمريكي إلى مشكلة تهدد بحدوث كارثة لكييف داعيا الرئيس الأوكراني لبدء محادثات سلام مع روسيا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T06:37+0000
2022-09-03T06:37+0000
2022-09-03T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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ففي تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" قال العميد الأمريكي، مارك كيميت، إن تقليص توريد أنظمة أسلحة متقدمة للقوات الأوكرانية يهدد بعواقب وخيمة.وبحسب رأيه، فإن ظهور مدافع هاوتزر عيار 105 ملم وذخيرة مدفعية من العيار الأصغر في واحدة من أحدث حزم المساعدة يشير إلى مشكلات مع مخزون الناتو من الأسلحة المتقدمة.ويعتقد الجنرال الأمريكي أنه مع تفاقم المشكلة، يجب على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفكير في بدء محادثات سلام مع روسيا.يذكر أنه في منتصف أغسطس/آب، أعلنت الولايات المتحدة عن دفعة جديدة بقيمة 775 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك ذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "HIMARS". كما ستزود واشنطن كييف بـ 1500 صاروخ مضاد للدبابات وصواريخ "HARM" المضادة للرادار و1000 صاروخ "جافلينز". وصرحت موسكو مرارا أن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وسيصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220902/مسؤول-أمريكي-الولايات-المتحدة-تدرب-الجنود-الأوكرانيين-استعدادا-للحرب-مع-روسيا-منذ-7-أعوام-1067206972.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
جنرال أمريكي يحذر من مشكلة تهدد كييف بكارثة
06:37 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 06:38 GMT 03.09.2022) تابعنا عبر
أشار جنرال أمريكي إلى مشكلة تهدد بحدوث كارثة لكييف داعيا الرئيس الأوكراني لبدء محادثات سلام مع روسيا.
ففي تصريحات لصحيفة
"وول ستريت جورنال" قال العميد الأمريكي، مارك كيميت، إن تقليص توريد أنظمة أسلحة متقدمة للقوات الأوكرانية يهدد بعواقب وخيمة.
وبحسب رأيه، فإن ظهور مدافع هاوتزر عيار 105 ملم وذخيرة مدفعية من العيار الأصغر في واحدة من أحدث حزم المساعدة يشير إلى مشكلات مع مخزون الناتو من الأسلحة المتقدمة.
مضيفا: "أحدث الأنظمة أصبحت أقل تطورا من تلك التي تم تسليمها حتى الآن. وهذا يشير إلى أن معدل الاستهلاك في ساحة المعركة قد تجاوز الإنتاج لدرجة أن المخزونات الفائضة المقدمة إلى أوكرانيا تكاد تنضب. إذا كان هذا هو الحال، سيتعين على الناتو التعامل مع المخزونات المتناقصة من أنظمة الأسلحة المتطورة".
ويعتقد الجنرال الأمريكي أنه مع تفاقم المشكلة، يجب على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفكير في بدء محادثات سلام مع روسيا.
قائلا: "يجب أن يقر زيلينسكي بأن تقليص الإمداد سيكون كارثيا على جيشه، ليس فقط من حيث العمليات في ساحة المعركة، ولكن أيضا من حيث إرسال رسالة إلى الأوكرانيين لتقليل الدعم الخارجي. قد يكون بدء تسوية دبلوماسية أمرا مزعجا وربما يعتبر انهزاميا، ولكن نظرا لضعف فرصة الخروج من المستنقع الحالي، فقد يكون من الأفضل التفاوض الآن وليس لاحقا".
يذكر أنه في منتصف أغسطس/آب، أعلنت الولايات المتحدة عن دفعة جديدة بقيمة 775 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك ذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "HIMARS". كما ستزود واشنطن كييف بـ 1500 صاروخ مضاد للدبابات وصواريخ "HARM" المضادة للرادار و1000 صاروخ "جافلينز".
وصرحت موسكو مرارا أن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وسيصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.