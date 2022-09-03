عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/خبيرة-روسية-توضح-سبب-اكتساب-الوزن-بشكل-سريع-بعد-سن-الـ40-1067225513.html
خبيرة روسية توضح سبب اكتساب الوزن بشكل سريع بعد سن الـ40
خبيرة روسية توضح سبب اكتساب الوزن بشكل سريع بعد سن الـ40
أوضحت خبيرة روسية سبب اكتساب الكثير من الأشخاص للوزن بعد بلوغهم سن الأربعين. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T11:00+0000
2022-09-03T11:00+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/51/1042985191_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_be06c98b1993d1dc0e5172e80064afad.jpg
وشرحت إيكاترينا كازاكوفا، خبيرة الغدد الصماء، في مقابلة مع "سبوتنيك"، العاملين اللذين يؤديان إلى زيادة وزن الجسم في هذا العمر وكيفية مقاومة التغيرات السلبية.موضحة أن ذلك يعود لسببين، أولهما انخفاض مستوى الهرمونات الجنسية في الجسم، قائلة:وأرجعت الخبيرة العامل الثاني لأسلوب الحياة الذي ينخفض قياسا بالفترة السابقة لهذا السن، قائلة:لتنصح بممارسة الرياضة بشكل أكبر مما كانوا يفعلون في سن الثلاثين، من أجل حرق الدهون والمحافظة على الكتلة العضلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/51/1042985191_108:0:1811:1277_1920x0_80_0_0_b29412de0637b2e21cd3700668a871ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع
مجتمع

خبيرة روسية توضح سبب اكتساب الوزن بشكل سريع بعد سن الـ40

11:00 GMT 03.09.2022
CC0 / Pixabay / ميزان
ميزان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرTelegram
أوضحت خبيرة روسية سبب اكتساب الكثير من الأشخاص للوزن بعد بلوغهم سن الأربعين.
وشرحت إيكاترينا كازاكوفا، خبيرة الغدد الصماء، في مقابلة مع "سبوتنيك"، العاملين اللذين يؤديان إلى زيادة وزن الجسم في هذا العمر وكيفية مقاومة التغيرات السلبية.
موضحة أن ذلك يعود لسببين، أولهما انخفاض مستوى الهرمونات الجنسية في الجسم، قائلة:

بعد سن الأربعين، يبدأ مستوى الهرمونات الجنسية في الانخفاض، وهذا هو السبب الرئيسي وراء زيادة الوزن بشكل أكثر نشاطا بعد هذا العمر. وعلى خلفية انخفاض مستويات الهرمونات، نقوم بتناول المزيد من الطعام، ليتحول الفائض من الطعام لدهون في الجسم.

وأرجعت الخبيرة العامل الثاني لأسلوب الحياة الذي ينخفض قياسا بالفترة السابقة لهذا السن، قائلة:
بعد سن الأربعين، نقضي المزيد من الوقت في المنزل، ونمارس الرياضة بشكل أقل ونتحرك أقل. ليتم حرق رواسب الدهون بشكل أقل نشاطا.
لتنصح بممارسة الرياضة بشكل أكبر مما كانوا يفعلون في سن الثلاثين، من أجل حرق الدهون والمحافظة على الكتلة العضلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMTАвтомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала