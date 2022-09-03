https://sputnikarabic.ae/20220903/دراسة-كوبان-من-هذا-المشروب-يوميا-يطيلان-العمر-1067215721.html

دراسة: كوبان من هذا المشروب يوميا يطيلان العمر

دراسة: كوبان من هذا المشروب يوميا يطيلان العمر

كشفت دراسة جديدة عن الآثار الإيجابية للشاي على جسم الإنسان. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T05:09+0000

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علوم

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وجدت دراسة نُشرت في مجلة "Annals of Internal Medicine" أن أولئك الذين يشربون أكثر من كوبين من الشاي يوميًا من المحتمل أن يعيشوا لفترة أطول من أولئك الذين لا يشربون.ووفقًا للدراسة، فإن الآثار الإيجابية لا تعتمد على ما إذا كان الشاي يُستهلك دون إضافات أو، على سبيل المثال، مع السكر والحليب.استخدم باحثون من المعاهد الوطنية للصحة بيانات من البنك الحيوي البريطاني، تفيد بأن 85% من إجمالي نصف مليون رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا يشربون الشاي بانتظام.وصف فرناندو رودريغيز أرتاليخو، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد المستقلة، الدراسة بأنها "تقدم كبير"، موضحًا أن معظم التجارب السابقة أجريت في آسيا، حيث يتم استهلاك الشاي الأخضر على نطاق واسع. وكانت الدراسات القليلة التي أجريت خارجها "صغيرة النطاق وغير حاسمة في نتائجها".وفقًا له، لم تثبت الدراسة بشكل قاطع أن الشاي هو الذي يقلل من خطر الوفاة المبكرة، حيث لا يمكن استبعاد العوامل الصحية الأخرى المرتبطة باستهلاك هذا المشروب.ودعا إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان للشاي تأثير إيجابي على صحة الإنسان.

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