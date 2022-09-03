https://sputnikarabic.ae/20220903/رئيس-أذربيجان-لا-ننوي-منافسة-روسيا-في-سوق-الغاز-الأوروبي-1067232256.html
رئيس أذربيجان: لا ننوي منافسة روسيا في سوق الغاز الأوروبية
رئيس أذربيجان: لا ننوي منافسة روسيا في سوق الغاز الأوروبية
قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم السبت إن باكو لا تهدف إلى منافسة موسكو في سوق الغاز الأوروبية. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T13:48+0000
2022-09-03T13:48+0000
2022-09-03T13:53+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064446348_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_796aa28becf84111888634a22e3bd04d.jpg
وقال علييف في مقابلة مع صحيفة إل سول 24 أور الإيطالية: "أود أن أشير إلى نقطة مهمة وهي أننا لم نهدف من قبل ولا الآن إلى منافسة الغاز الروسي في السوق الأوروبية، حيث أن لدينا مكانتنا الخاصة".وأبلغ الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، بالاجتماع الذي عقده في بروكسل في 31 أغسطس/آب مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.وأوضح الكرملين، في بيان نشره اليوم السبت، "إلهام علييف أبلغ (الرئيس بوتين) بشأن الاجتماع الذي عقد في 31 أغسطس، في بروكسل مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل".وأكد الرئيسان نية التنفيذ المستمر للاتفاقيات الثلاثية الأساسية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الموقعة بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، و11يناير/ كانون الأول و26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220805/علييف-يشير-لماكرون-بضرورة-انسحاب-القوات-الأرمينية-من-قره-باغ-1066019312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064446348_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_fc45d546d66016678a521de2b33549bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس أذربيجان: لا ننوي منافسة روسيا في سوق الغاز الأوروبية
13:48 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 03.09.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم السبت إن باكو لا تهدف إلى منافسة موسكو في سوق الغاز الأوروبية.
وقال علييف في مقابلة مع صحيفة إل سول 24 أور الإيطالية: "أود أن أشير إلى نقطة مهمة وهي أننا لم نهدف من قبل ولا الآن إلى منافسة الغاز الروسي في السوق الأوروبية، حيث أن لدينا مكانتنا الخاصة".
وأبلغ الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، بالاجتماع الذي عقده في بروكسل في 31 أغسطس/آب مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.
وأوضح الكرملين، في بيان نشره اليوم السبت، "إلهام علييف أبلغ (الرئيس بوتين) بشأن الاجتماع الذي عقد في 31 أغسطس، في بروكسل مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل".
وأكد الرئيسان
نية التنفيذ المستمر للاتفاقيات الثلاثية الأساسية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الموقعة بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، و11يناير/ كانون الأول و26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.