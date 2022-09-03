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https://sputnikarabic.ae/20220903/رئيس-شركة-يونيبر-الألمانية-احتمال-زيادة-ضريبة-الغاز-الإضافية-وارد-جدا-1067223020.html
رئيس شركة "يونيبر" الألمانية: احتمال زيادة ضريبة الغاز الإضافية وارد جدا
رئيس شركة "يونيبر" الألمانية: احتمال زيادة ضريبة الغاز الإضافية وارد جدا
قال الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر، كلاوس ديتر موباتش، إن هناك احتمالا أن تضطر ألمانيا إلى زيادة ضريبة الغاز المخطط لها إذا ظلت أسعار الغاز مرتفعة. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T10:05+0000
2022-09-03T10:05+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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ودافع موباتش في مقابلة مع محطة الإذاعة الألمانية "زد دي إف" عن ذلك، قائلا: "إنها تساهم في توفير الأمن".وقال موباتش: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت (ضريبة الغاز) بحاجة إلى زيادة. إنها تعتمد على الأسعار في الأسواق، وفي هذه الحالة على أسواق الغاز" ، مضيفًا أنه إذا استمرت "الأسعار المرتفعة للغاية" الحالية، هناك "احتمال أن يتم زيادة تكلفة الغاز الإضافية".وقد تواجه ألمانيا أزمة طاقة خطيرة في الشتاء بسبب تقلص إمدادات الغاز من روسيا. ويوم الجمعة، أغلقت شركة غازبروم المحرك الوحيد المتبقي لخط أنابيب نورد ستريم بسبب عطل فيه وتحذير من الوكالة الروسية للرقابة الفنية روستيخ نادزور.
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العالم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار ألمانيا

رئيس شركة "يونيبر" الألمانية: احتمال زيادة ضريبة الغاز الإضافية وارد جدا

10:05 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV
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قال الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر، كلاوس ديتر موباتش، إن هناك احتمالا أن تضطر ألمانيا إلى زيادة ضريبة الغاز المخطط لها إذا ظلت أسعار الغاز مرتفعة.
ودافع موباتش في مقابلة مع محطة الإذاعة الألمانية "زد دي إف" عن ذلك، قائلا: "إنها تساهم في توفير الأمن".
وقال موباتش: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت (ضريبة الغاز) بحاجة إلى زيادة. إنها تعتمد على الأسعار في الأسواق، وفي هذه الحالة على أسواق الغاز" ، مضيفًا أنه إذا استمرت "الأسعار المرتفعة للغاية" الحالية، هناك "احتمال أن يتم زيادة تكلفة الغاز الإضافية".
وقد تواجه ألمانيا أزمة طاقة خطيرة في الشتاء بسبب تقلص إمدادات الغاز من روسيا. ويوم الجمعة، أغلقت شركة غازبروم المحرك الوحيد المتبقي لخط أنابيب نورد ستريم بسبب عطل فيه وتحذير من الوكالة الروسية للرقابة الفنية روستيخ نادزور.
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