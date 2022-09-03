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رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تعتمد تدابير لتوفير الطاقة
رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تعتمد تدابير لتوفير الطاقة
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي "سيري آ" عددا من إجراءات بهدف توفير الطاقة، من ضمنها تقليص عدد الساعات التي يسمح خلالها بإضاءة الملاعب. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T13:16+0000
2022-09-03T13:16+0000
رياضة
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وحسب "أسوشيتد برس"، قالت الرابطة إن الملاعب سيسمح لها فقط بحد أقصى 4 ساعات من الإضاءة. وأضافت الرابطة أنه بالنسبة للمباريات التي تبدأ قبل السادسة مساء، سيتم إضاءة الأنوار بشكل كامل قبل ساعة فقط من بدء المباراة، بدلا من قبلها بـ 90 دقيقة. وتشير تقديرات إلى أن التدابير من شأنها أن توفر وقت إضاءة الملاعب بنحو الربع تقريبا.وفي السياق، قال لورينزو كاسيني، رئيس الرابطة "إنها خطوة أولى حتى الآن".وأكد أن الرابطة تعمل أيضا على مشروعات تجعل الملاعب أكثر فعالية بالنسبة للطاقة، كتركيب ألواح شمسية والتحول إلى الإضافة بتقنية "LED" فضلا عن تحسين استخدام التدفئة تحت الأرض مع اقتراب الشتاء.
https://sputnikarabic.ae/20220420/توفيرا-للطاقة-إيطاليا-تفرض-شروطا-على-تشغيل-مكيفات-الهواء-في-الدوائر-الحكومية-1061403059.html
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رياضة
رياضة

رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تعتمد تدابير لتوفير الطاقة

13:16 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / MARCO BERTORELLOأهداف مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي الأحد 24 أكتوبر 2021
أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي الأحد 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / MARCO BERTORELLO
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي "سيري آ" عددا من إجراءات بهدف توفير الطاقة، من ضمنها تقليص عدد الساعات التي يسمح خلالها بإضاءة الملاعب.
وحسب "أسوشيتد برس"، قالت الرابطة إن الملاعب سيسمح لها فقط بحد أقصى 4 ساعات من الإضاءة.
وأضافت الرابطة أنه بالنسبة للمباريات التي تبدأ قبل السادسة مساء، سيتم إضاءة الأنوار بشكل كامل قبل ساعة فقط من بدء المباراة، بدلا من قبلها بـ 90 دقيقة.
وتشير تقديرات إلى أن التدابير من شأنها أن توفر وقت إضاءة الملاعب بنحو الربع تقريبا.
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وفي السياق، قال لورينزو كاسيني، رئيس الرابطة "إنها خطوة أولى حتى الآن".
وتابع "إضاءة الملاعب أساسية... لكننا شعرنا بأنه من الصواب تقليل إضاءة المنشآت قدر الإمكان، قبل وبعد المباريات، لتقليل الاستهلاك بشكل كبير".
وأكد أن الرابطة تعمل أيضا على مشروعات تجعل الملاعب أكثر فعالية بالنسبة للطاقة، كتركيب ألواح شمسية والتحول إلى الإضافة بتقنية "LED" فضلا عن تحسين استخدام التدفئة تحت الأرض مع اقتراب الشتاء.
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