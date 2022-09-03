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https://sputnikarabic.ae/20220903/رسميا-الإعلان-عن-فريق-مارسيلو-الجديد-1067227965.html
رسميا... الإعلان عن فريق مارسيلو الجديد
رسميا... الإعلان عن فريق مارسيلو الجديد
أعلن بطل الدوري اليوناني في آخر ثلاثة مواسم نادي أولمبياكوس، تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي المخضرم مارسيلو في صفقة انتقال حر. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T11:49+0000
2022-09-03T11:49+0000
رياضة
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وقال أولمبياكوس في بيان رسمي، مساء الجمعة، "من دواعي سرورنا أن نعلن عن وصول أسطورة حقيقية مثل مارسيلو".وأوضح النادي اليوناني أنه تعاقد مع أسطورة ونجم ريال مدريد السابق لمدة عام، قابل للتمديد لعام آخر.وأنهى مارسيلو مشواره بعد 15 عاما ارتدى خلالها قميص ريال مدريد.وأعلن البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد نهاية رحلته مع الفريق الملكي عقب نهاية الموسم الماضي والتتويج بلقب دوري الأبطال.وساهم اللاعب صاحب الـ34 عاما في تلك الفترة مع ريال مدريد في التتويج بـ 23 بطولة.ويحتل أولمبياكوس المركز الثالث برصيد 4 نقاط عقب مرور أول جولتين من الدوري اليوناني الذي يحمل لقبه.
https://sputnikarabic.ae/20220619/روبرتو-كارلوس-مارسيلو-حصد-ألقاب-أكثر-مني-ويستحق-لقب-أفضل-ظهير-في-العالم-1063870027.html
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رياضة
رياضة

رسميا... الإعلان عن فريق مارسيلو الجديد

11:49 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISمارسيلو
مارسيلو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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أعلن بطل الدوري اليوناني في آخر ثلاثة مواسم نادي أولمبياكوس، تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي المخضرم مارسيلو في صفقة انتقال حر.
وقال أولمبياكوس في بيان رسمي، مساء الجمعة، "من دواعي سرورنا أن نعلن عن وصول أسطورة حقيقية مثل مارسيلو".
وأوضح النادي اليوناني أنه تعاقد مع أسطورة ونجم ريال مدريد السابق لمدة عام، قابل للتمديد لعام آخر.
وأنهى مارسيلو مشواره بعد 15 عاما ارتدى خلالها قميص ريال مدريد.
وأعلن البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد نهاية رحلته مع الفريق الملكي عقب نهاية الموسم الماضي والتتويج بلقب دوري الأبطال.
مارسيلو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
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وساهم اللاعب صاحب الـ34 عاما في تلك الفترة مع ريال مدريد في التتويج بـ 23 بطولة.
ويحتل أولمبياكوس المركز الثالث برصيد 4 نقاط عقب مرور أول جولتين من الدوري اليوناني الذي يحمل لقبه.
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