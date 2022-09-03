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https://sputnikarabic.ae/20220903/ريابكوف-يذكر-في-ظل-أي-سيناريوهات-وفقا-للعقيدة-العسكرية-يمكن-لروسيا-استخدام-السلاح-النووي-1067214926.html
ريابكوف يذكر في ظل أي سيناريوهات وفقا للعقيدة العسكرية يمكن لروسيا استخدام السلاح النووي
ريابكوف يذكر في ظل أي سيناريوهات وفقا للعقيدة العسكرية يمكن لروسيا استخدام السلاح النووي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إذا كان وجودها مهددا، وهذا موجود في العقيدة العسكرية الروسية. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T00:24+0000
2022-09-03T00:24+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف على أثير قناة روسيا 24 التلفزيونية: ".. أذكركم بأن العقيدة العسكرية الروسية، وكذلك وثيقة مثل "أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي".وأضاف ريابكوف: "حددتا بشكل شامل جميع السيناريوهات التي يمكننا فيها نظريا استخدام الأسلحة النووية. مثل سيناريوهات العدوان هذه على روسيا وحلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة نفسها في خطر".وتابع:" أذكركم بهذا مرارًا وتكرارًا - لن نحيد عن هذه المواقف".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

ريابكوف يذكر في ظل أي سيناريوهات وفقا للعقيدة العسكرية يمكن لروسيا استخدام السلاح النووي

00:24 GMT 03.09.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إذا كان وجودها مهددا، وهذا موجود في العقيدة العسكرية الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف على أثير قناة روسيا 24 التلفزيونية: ".. أذكركم بأن العقيدة العسكرية الروسية، وكذلك وثيقة مثل "أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي".
وأضاف ريابكوف: "حددتا بشكل شامل جميع السيناريوهات التي يمكننا فيها نظريا استخدام الأسلحة النووية. مثل سيناريوهات العدوان هذه على روسيا وحلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة نفسها في خطر".
وتابع:" أذكركم بهذا مرارًا وتكرارًا - لن نحيد عن هذه المواقف".
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