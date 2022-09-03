عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/زلزال-بقوة-53-درجة-يضرب-غربي-تركيا-1067219393.html
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب غربي تركيا
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب غربي تركيا
أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، اليوم السبت، عن وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T08:31+0000
2022-09-03T08:31+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101879/51/1018795153_0:102:3001:1790_1920x0_80_0_0_999814f9691861a00f758f842c84a802.jpg
وحسب "الأناضول"، قالت إدارة الطوارئ في بيان، إن مركز الزلزال وقع في عمق البحر المتوسط.وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان على بعد 20.1 كم من مدينة "لاسيثي" اليونانية وعلى بعد 203.79 كم قبالة سواحل قضاء داتشا التابع لولاية موغلا التركية.وأوضح البيان أن الزلزال حدث على عمق 6.76 كم تحت قاع البحر.ووفقا للبيان، لم يسفر الزلزال عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.يذكر أن تركيا تقع على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة.وشهد العام قبل الماضي، 2020، واحدا من أعنف الزلازل في تركيا، حيث ضرب زلزال قوي مقاطعة أزمير الغربية، بقوة 7.0 درجات، وتسبب في مقتل أكثر من 117 شخصًا، وأضرارا جسيمة في المقاطعة.وفي عام 1999 وقع زلزال بالقرب من إسطنبول وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101879/51/1018795153_238:0:2761:1892_1920x0_80_0_0_bc8b6985f79950bfe808dfecd368f98b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب غربي تركيا

08:31 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / SEZAYI ERKENمدينة إسطنبول
مدينة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / SEZAYI ERKEN
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، اليوم السبت، عن وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد.
وحسب "الأناضول"، قالت إدارة الطوارئ في بيان، إن مركز الزلزال وقع في عمق البحر المتوسط.
وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان على بعد 20.1 كم من مدينة "لاسيثي" اليونانية وعلى بعد 203.79 كم قبالة سواحل قضاء داتشا التابع لولاية موغلا التركية.
وأوضح البيان أن الزلزال حدث على عمق 6.76 كم تحت قاع البحر.
ووفقا للبيان، لم يسفر الزلزال عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2017
متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن
2 مايو 2017, 15:59 GMT
يذكر أن تركيا تقع على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة.
وشهد العام قبل الماضي، 2020، واحدا من أعنف الزلازل في تركيا، حيث ضرب زلزال قوي مقاطعة أزمير الغربية، بقوة 7.0 درجات، وتسبب في مقتل أكثر من 117 شخصًا، وأضرارا جسيمة في المقاطعة.
وفي عام 1999 وقع زلزال بالقرب من إسطنبول وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMTАвтомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала