https://sputnikarabic.ae/20220903/زلزال-بقوة-53-درجة-يضرب-غربي-تركيا-1067219393.html
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب غربي تركيا
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب غربي تركيا
أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، اليوم السبت، عن وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T08:31+0000
2022-09-03T08:31+0000
2022-09-03T08:31+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101879/51/1018795153_0:102:3001:1790_1920x0_80_0_0_999814f9691861a00f758f842c84a802.jpg
وحسب "الأناضول"، قالت إدارة الطوارئ في بيان، إن مركز الزلزال وقع في عمق البحر المتوسط.وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان على بعد 20.1 كم من مدينة "لاسيثي" اليونانية وعلى بعد 203.79 كم قبالة سواحل قضاء داتشا التابع لولاية موغلا التركية.وأوضح البيان أن الزلزال حدث على عمق 6.76 كم تحت قاع البحر.ووفقا للبيان، لم يسفر الزلزال عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.يذكر أن تركيا تقع على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة.وشهد العام قبل الماضي، 2020، واحدا من أعنف الزلازل في تركيا، حيث ضرب زلزال قوي مقاطعة أزمير الغربية، بقوة 7.0 درجات، وتسبب في مقتل أكثر من 117 شخصًا، وأضرارا جسيمة في المقاطعة.وفي عام 1999 وقع زلزال بالقرب من إسطنبول وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101879/51/1018795153_238:0:2761:1892_1920x0_80_0_0_bc8b6985f79950bfe808dfecd368f98b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب غربي تركيا
تابعنا عبر
أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، اليوم السبت، عن وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد.
وحسب "الأناضول"، قالت
إدارة الطوارئ في بيان، إن مركز الزلزال وقع في عمق البحر المتوسط.
وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان على بعد 20.1 كم من مدينة "لاسيثي" اليونانية وعلى بعد 203.79 كم قبالة سواحل قضاء داتشا التابع لولاية موغلا التركية.
وأوضح البيان أن الزلزال حدث على عمق 6.76 كم تحت قاع البحر.
ووفقا للبيان، لم يسفر الزلزال عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
يذكر أن تركيا
تقع على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة.
وشهد العام قبل الماضي، 2020، واحدا من أعنف الزلازل في تركيا، حيث ضرب زلزال قوي مقاطعة أزمير الغربية، بقوة 7.0 درجات، وتسبب في مقتل أكثر من 117 شخصًا، وأضرارا جسيمة في المقاطعة.
وفي عام 1999 وقع زلزال بالقرب من إسطنبول وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.