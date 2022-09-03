https://sputnikarabic.ae/20220903/سفارة-الكويت-في-مصر-تعلق-على-الاعتداء-على-مواطن-في-القاهرة-وتكشف-وضعه-الصحي-1067247926.html
سفارة الكويت في مصر تعلق على الاعتداء على مواطن في القاهرة وتكشف وضعه الصحي
سفارة الكويت في مصر تعلق على الاعتداء على مواطن في القاهرة وتكشف وضعه الصحي
قالت سفارة الكويت لدى القاهرة إنها تتابع حادثة الاعتداء على مواطن في مصر منذ اللحظات الأولى. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T21:21+0000
2022-09-03T21:21+0000
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وأشادت السفارة في تصريح لها بجهود السلطات الأمنية المحلية وقدرتها على ضبط المتهمين بـ"سرعة".وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا يظهر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، يقوم فيها بعض الأشخاص بالاعتداء على شخص بعنف، وقال المغردون إن المُعتدى عليه كويتي الجنسية.وقال سفير الكويت لدى مصر غانم صقر، لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن "السفارة تتابع منذ اللحظات الأولى وضع المواطن الذي تعرض لاعتداء في القاهرة، وعملية تقديم الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة مجريات التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم من جانب السلطات المصرية".وأشار إلى أن المواطن في حالة صحية مستقرة، لافتا إلى احتمالية مغادرته المستشفى في وقت لاحق اليوم السبت.وأشاد السفير بجهود قوات الأمن في مصر على سرعة إلقائها القبض على المتهمين، وتقديمهم للعدالة والتعاون مع السفارة.
https://sputnikarabic.ae/20220630/وفاة-5-مصريين-في-الكويت-وإصابة-3-آخرين-إثر-تعرضهم-لحادث-مروري-1064440809.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
سفارة الكويت في مصر تعلق على الاعتداء على مواطن في القاهرة وتكشف وضعه الصحي
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قالت سفارة الكويت لدى القاهرة إنها تتابع حادثة الاعتداء على مواطن في مصر منذ اللحظات الأولى.
وأشادت السفارة في تصريح لها بجهود السلطات الأمنية المحلية وقدرتها على ضبط المتهمين بـ"سرعة".
وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا يظهر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، يقوم فيها بعض الأشخاص بالاعتداء على شخص بعنف، وقال المغردون إن المُعتدى عليه كويتي الجنسية.
وقال سفير الكويت لدى مصر غانم صقر، لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية
إن "السفارة تتابع منذ اللحظات الأولى وضع المواطن الذي تعرض لاعتداء في القاهرة، وعملية تقديم الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة مجريات التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم من جانب السلطات المصرية".
وأشار إلى أن المواطن في حالة صحية مستقرة، لافتا إلى احتمالية مغادرته المستشفى في وقت لاحق اليوم السبت.
وأشاد السفير بجهود قوات الأمن في مصر على سرعة إلقائها القبض على المتهمين، وتقديمهم للعدالة والتعاون مع السفارة.