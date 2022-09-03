https://sputnikarabic.ae/20220903/سفينة-تحمل-31-ألف-طن-من-القمح-تغادر-أوكرانيا-متجهة-إلى-مصر-1067229887.html

سفينة تحمل 31 ألف طن من القمح تغادر أوكرانيا متجهة إلى مصر

سفينة تحمل 31 ألف طن من القمح تغادر أوكرانيا متجهة إلى مصر

أعلنت الأمم المتحدة أن سفينة تحمل أكثر من 31 ألف طن من القمح غادرت موانئ أوكرانيا متجهة إلى ميناء دمياط المصري. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T12:45+0000

2022-09-03T12:45+0000

2022-09-03T12:45+0000

مصر

أخبار أوكرانيا

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104509/08/1045090835_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_387fa78aa4d646b0493455a78c3d19fc.jpg

وحسب بوابة "الأهرام"، جاء ذلك في بيان وزعته المنظمة، اليوم السبت، في جنيف.وأوضح البيان أن إجمالي حمولات الحبوب والمواد الغذائية التي خرجت من الموانئ الأوكرانية بلغ حتى أمس الجمعة نحو مليون و766 ألفا و531 طن متري، وذلك من خلال 160 رحلة.وكانت مصر قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي، تعاقدها على توريد 240 ألف طن من القمح الروسي، يتم شحنها على دفعات في الفترة من 20 سبتمبر/أيلول المقبل وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وسعت مصر خلال العام الحالي إلى رفع معدل توريد القمح من المزارعين في مصر لسد الفجوة الناجمة عن أزمة ارتفاع أسعار القمح العالمية واضطراب سلاسل التوريد، وهو ما أسفر عن توريد أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي قبل انتهاء الموسم الحالي.وبدأت أسعار القمح العالمية في التراجع على نحو ملحوظ بعد اتفاق خروج القمح الأوكراني عبر ممرات آمنة، ولكنها لا تزال أعلى من معدلاتها السابقة.

https://sputnikarabic.ae/20220824/مصر-تتعاقد-على-240-ألف-طن-من-القمح-الروسي-1066789674.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة