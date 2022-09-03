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https://sputnikarabic.ae/20220903/سفينة-تحمل-31-ألف-طن-من-القمح-تغادر-أوكرانيا-متجهة-إلى-مصر-1067229887.html
سفينة تحمل 31 ألف طن من القمح تغادر أوكرانيا متجهة إلى مصر
سفينة تحمل 31 ألف طن من القمح تغادر أوكرانيا متجهة إلى مصر
أعلنت الأمم المتحدة أن سفينة تحمل أكثر من 31 ألف طن من القمح غادرت موانئ أوكرانيا متجهة إلى ميناء دمياط المصري. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T12:45+0000
2022-09-03T12:45+0000
مصر
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
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وحسب بوابة "الأهرام"، جاء ذلك في بيان وزعته المنظمة، اليوم السبت، في جنيف.وأوضح البيان أن إجمالي حمولات الحبوب والمواد الغذائية التي خرجت من الموانئ الأوكرانية بلغ حتى أمس الجمعة نحو مليون و766 ألفا و531 طن متري، وذلك من خلال 160 رحلة.وكانت مصر قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي، تعاقدها على توريد 240 ألف طن من القمح الروسي، يتم شحنها على دفعات في الفترة من 20 سبتمبر/أيلول المقبل وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وسعت مصر خلال العام الحالي إلى رفع معدل توريد القمح من المزارعين في مصر لسد الفجوة الناجمة عن أزمة ارتفاع أسعار القمح العالمية واضطراب سلاسل التوريد، وهو ما أسفر عن توريد أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي قبل انتهاء الموسم الحالي.وبدأت أسعار القمح العالمية في التراجع على نحو ملحوظ بعد اتفاق خروج القمح الأوكراني عبر ممرات آمنة، ولكنها لا تزال أعلى من معدلاتها السابقة.
https://sputnikarabic.ae/20220824/مصر-تتعاقد-على-240-ألف-طن-من-القمح-الروسي-1066789674.html
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مصر, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
مصر, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة

سفينة تحمل 31 ألف طن من القمح تغادر أوكرانيا متجهة إلى مصر

12:45 GMT 03.09.2022
© Sputnik . Morad Saeed بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري
 بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . Morad Saeed
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أعلنت الأمم المتحدة أن سفينة تحمل أكثر من 31 ألف طن من القمح غادرت موانئ أوكرانيا متجهة إلى ميناء دمياط المصري.
وحسب بوابة "الأهرام"، جاء ذلك في بيان وزعته المنظمة، اليوم السبت، في جنيف.

ووفقا لبيان الأمم المتحدة، غادرت 8 سفن تجارية اليوم من موانئ أوكرانيا، إحداها تحمل 31 ألفا و400 طن متري من القمح وتتوجه إلى ميناء دمياط في مصر.

وأوضح البيان أن إجمالي حمولات الحبوب والمواد الغذائية التي خرجت من الموانئ الأوكرانية بلغ حتى أمس الجمعة نحو مليون و766 ألفا و531 طن متري، وذلك من خلال 160 رحلة.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
مصر تتعاقد على 240 ألف طن من القمح الروسي
24 أغسطس, 09:18 GMT
وكانت مصر قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي، تعاقدها على توريد 240 ألف طن من القمح الروسي، يتم شحنها على دفعات في الفترة من 20 سبتمبر/أيلول المقبل وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وسعت مصر خلال العام الحالي إلى رفع معدل توريد القمح من المزارعين في مصر لسد الفجوة الناجمة عن أزمة ارتفاع أسعار القمح العالمية واضطراب سلاسل التوريد، وهو ما أسفر عن توريد أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي قبل انتهاء الموسم الحالي.
وبدأت أسعار القمح العالمية في التراجع على نحو ملحوظ بعد اتفاق خروج القمح الأوكراني عبر ممرات آمنة، ولكنها لا تزال أعلى من معدلاتها السابقة.
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