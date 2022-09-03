https://sputnikarabic.ae/20220903/سفينة-شباب-عمان-الثانية-تواصل-رحلتها-للتعريف-بـعمان-أرض-السلام-1067220662.html

سفينة "شباب عمان الثانية" تواصل رحلتها للتعريف بـ"عمان أرض السلام"

سفينة "شباب عمان الثانية" تواصل رحلتها للتعريف بـ"عمان أرض السلام"

واصلت سفينة "شباب عمان الثانية" رحلتها الدولية للتعريف بالتاريخ العماني، حيث غادرت ميناء لاكورونيا الإسبانية صباح اليوم السبت. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T09:12+0000

2022-09-03T09:12+0000

2022-09-03T09:12+0000

سلطنة عمان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047758198_0:0:3471:1953_1920x0_80_0_0_fbf68ca2546555d9fb1e201b38ca7460.jpg

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد غادرت سفينة البحرية السلطانية العمانية "شباب عُمان الثانية" ميناء مدينة لاكورونيا الإسبانية، متّجهةً إلى ميناء طنجة بالمملكة المغربية.ويأتي تحرك السفينة اليوم السبت ضمن خط سير رحلتها الدولية السادسة "عُمان أرض السلام"، والتي تحاول السفينة من خلالها "مدّ أواصر الصداقة والإخاء بين سلطنة عُمان ومختلف دول العالم".ووفقا للوكالة الرسمية فإن السفينة تقدم تعريفا بالتاريخ العُماني البحري، والثقافة العُمانية أيضا.

https://sputnikarabic.ae/20211030/سلطنة-عمان-تدعو-إلى-ضبط-النفس-في-أزمة-دول-خليجية-مع-لبنان-1050579352.html

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سلطنة عمان