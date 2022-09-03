https://sputnikarabic.ae/20220903/سفينة-شباب-عمان-الثانية-تواصل-رحلتها-للتعريف-بـعمان-أرض-السلام-1067220662.html
سفينة "شباب عمان الثانية" تواصل رحلتها للتعريف بـ"عمان أرض السلام"
سفينة "شباب عمان الثانية" تواصل رحلتها للتعريف بـ"عمان أرض السلام"
واصلت سفينة "شباب عمان الثانية" رحلتها الدولية للتعريف بالتاريخ العماني، حيث غادرت ميناء لاكورونيا الإسبانية صباح اليوم السبت. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T09:12+0000
2022-09-03T09:12+0000
2022-09-03T09:12+0000
سلطنة عمان
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ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد غادرت سفينة البحرية السلطانية العمانية "شباب عُمان الثانية" ميناء مدينة لاكورونيا الإسبانية، متّجهةً إلى ميناء طنجة بالمملكة المغربية.ويأتي تحرك السفينة اليوم السبت ضمن خط سير رحلتها الدولية السادسة "عُمان أرض السلام"، والتي تحاول السفينة من خلالها "مدّ أواصر الصداقة والإخاء بين سلطنة عُمان ومختلف دول العالم".ووفقا للوكالة الرسمية فإن السفينة تقدم تعريفا بالتاريخ العُماني البحري، والثقافة العُمانية أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20211030/سلطنة-عمان-تدعو-إلى-ضبط-النفس-في-أزمة-دول-خليجية-مع-لبنان-1050579352.html
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سلطنة عمان
سفينة "شباب عمان الثانية" تواصل رحلتها للتعريف بـ"عمان أرض السلام"
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واصلت سفينة "شباب عمان الثانية" رحلتها الدولية للتعريف بالتاريخ العماني، حيث غادرت ميناء لاكورونيا الإسبانية صباح اليوم السبت.
ووفقا لوكالة
الأنباء العمانية، فقد غادرت سفينة البحرية السلطانية العمانية "شباب عُمان الثانية" ميناء مدينة لاكورونيا الإسبانية، متّجهةً إلى ميناء طنجة بالمملكة المغربية.
30 أكتوبر 2021, 19:28 GMT
ويأتي تحرك السفينة اليوم السبت ضمن خط سير رحلتها الدولية
السادسة "عُمان أرض السلام"، والتي تحاول السفينة من خلالها "مدّ أواصر الصداقة والإخاء بين سلطنة عُمان ومختلف دول العالم".
ووفقا للوكالة الرسمية فإن السفينة تقدم
تعريفا بالتاريخ العُماني البحري، والثقافة العُمانية أيضا.