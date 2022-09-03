https://sputnikarabic.ae/20220903/سلطات-إنرغودار-تعلن-تعليق-إمدادات-الكهرباء-إلى-أوكرانيا-من-محطة-زابوروجيه-1067228277.html
سلطات إنرغودار تعلن تعليق إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا من محطة زابوروجيه
سلطات إنرغودار تعلن تعليق إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا من محطة زابوروجيه
قالت إدارة المدينة إن توفير الكهرباء لأوكرانيا من محطة الطاقة النووية في إنرغودار في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوروجيه قد تم تعليقه بسبب صعوبات... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T11:52+0000
2022-09-03T11:52+0000
2022-09-03T11:52+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت قناة تلغرام التابعة للإدارة: "المتخصصون في الموقع أفادوا بأنه مع الأخذ في الاعتبار الميزات التكنولوجية، فإن الطاقة الناتجة التي تولدها وحدات الطاقة تختلف. تم تعليق توفير الكهرباء للأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا بسبب صعوبات فنية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية وسلطات إنرغودار مرارًا وتكرارًا قصف أوكرانيا لمحطة الطاقة النووية والبنية التحتية التي يستخدمها عمال المحطة. ازدادت الضرابات في أغسطس/ آب، ولم يتعطل تشغيل المفاعلات، ولكن كانت هناك أضرار لأنظمة الدعم المساعدة، بما في ذلك نظام التبريد.يعمل العديد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليًا في محطة الطاقة النووية. ووفقًا لسلطات المدينة، بعد وصولهم، انخفضت حدة القصف على المدينة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات إنرغودار تعلن تعليق إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا من محطة زابوروجيه
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قالت إدارة المدينة إن توفير الكهرباء لأوكرانيا من محطة الطاقة النووية في إنرغودار في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوروجيه قد تم تعليقه بسبب صعوبات فنية.
وقالت قناة تلغرام التابعة للإدارة: "المتخصصون في الموقع أفادوا بأنه مع الأخذ في الاعتبار الميزات التكنولوجية، فإن الطاقة الناتجة التي تولدها وحدات الطاقة تختلف. تم تعليق توفير الكهرباء للأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا بسبب صعوبات فنية".
وفقًا للتقرير، يعمل المختصون على خط كهرباء تضرر سابقًا من جراء القصف الأوكراني. تم إيجاد ضررين على الخطوط. وحدات الطاقة الخامسة والسادسة في حالة صالحة للعمل. الطاقة الإجمالية 900-1000 ميغاواط. الخلفية الإشعاعية طبيعية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية وسلطات إنرغودار مرارًا وتكرارًا قصف أوكرانيا لمحطة الطاقة النووية والبنية التحتية التي يستخدمها عمال المحطة. ازدادت الضرابات في أغسطس/ آب، ولم يتعطل تشغيل المفاعلات، ولكن كانت هناك أضرار لأنظمة الدعم المساعدة، بما في ذلك نظام التبريد.
يعمل العديد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليًا في محطة الطاقة النووية. ووفقًا لسلطات المدينة، بعد وصولهم، انخفضت حدة القصف على المدينة.