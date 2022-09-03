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https://sputnikarabic.ae/20220903/صحيفة-السلطات-النمساوية-بدأت-تميل-لصالح-رفع-العقوبات-عن-روسيا-1067220173.html
صحيفة: السلطات النمساوية بدأت تميل لصالح رفع العقوبات عن روسيا
صحيفة: السلطات النمساوية بدأت تميل لصالح رفع العقوبات عن روسيا
بدأ سكان النمسا وفيينا يميلون إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا، حسبما كتبت صحيفة "دي ويلت" الألمانية. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T08:53+0000
2022-09-03T08:53+0000
النمسا
أخبار النمسا
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وجاء في المقال: "في النمسا، لم تعد هناك أغلبية تؤيد فرض عقوبات على روسيا. في الشتاء، قد يشتد هذا الاتجاه. في الوقت نفسه، يتزايد دعم حزب الحرية النمساوي اليميني غير النظامي، الذي يكن الودية للروسي فلاديمير بوتين".واستشهد المؤلف بأرقام من دراسة استقصائية تفيد بأن 40% من النمساويين يعارضون الإجراءات المناهضة لروسيا. وقال إن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم المرتفع يؤثران على الموقف العام.كما يتزايد عدد المواطنين المستعدين للتصويت لحزب الحرية النمساوي، الذي يدعو إلى حوار محترم مع روسيا. بالإضافة إلى ذلك، أشار المنشور إلى أن هناك حالات يغير فيها سياسيون من الائتلاف الحاكم رأيهم بشأن الحاجة إلى إجراءات مناهضة لروسيا.
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النمسا, أخبار النمسا
النمسا, أخبار النمسا

صحيفة: السلطات النمساوية بدأت تميل لصالح رفع العقوبات عن روسيا

08:53 GMT 03.09.2022
© AP Photo / Christian Stemperفيينا، النمسا
فيينا، النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Christian Stemper
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بدأ سكان النمسا وفيينا يميلون إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا، حسبما كتبت صحيفة "دي ويلت" الألمانية.
وجاء في المقال: "في النمسا، لم تعد هناك أغلبية تؤيد فرض عقوبات على روسيا. في الشتاء، قد يشتد هذا الاتجاه. في الوقت نفسه، يتزايد دعم حزب الحرية النمساوي اليميني غير النظامي، الذي يكن الودية للروسي فلاديمير بوتين".
واستشهد المؤلف بأرقام من دراسة استقصائية تفيد بأن 40% من النمساويين يعارضون الإجراءات المناهضة لروسيا. وقال إن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم المرتفع يؤثران على الموقف العام.
كما يتزايد عدد المواطنين المستعدين للتصويت لحزب الحرية النمساوي، الذي يدعو إلى حوار محترم مع روسيا. بالإضافة إلى ذلك، أشار المنشور إلى أن هناك حالات يغير فيها سياسيون من الائتلاف الحاكم رأيهم بشأن الحاجة إلى إجراءات مناهضة لروسيا.
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