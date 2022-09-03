https://sputnikarabic.ae/20220903/طهران-المهم-بالنسبة-لنا-ألا-يشمل-الاتفاق-النووي-المحتمل-أي-أمور-مبهمة-1067218484.html
طهران: المهم بالنسبة لنا ألا يشمل الاتفاق النووي المحتمل أي أمور مبهمة
طهران: المهم بالنسبة لنا ألا يشمل الاتفاق النووي المحتمل أي أمور مبهمة
صرح مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا، محمد مرندي، إنه من المهم بالنسبة لطهران أن لا يشمل الاتفاق النووي المحتمل أي أمور مبهمة. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T07:55+0000
2022-09-03T07:55+0000
2022-09-03T07:55+0000
العالم
إيران
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وقال مرندي في حوار مع قناة "الجزيرة": "أي ثغرات قد تستغلها الولايات المتحدة في المستقبل من أجل نسف هذا الاتفاق"، مؤكدا أن "واشنطن لها طريق في ذلك حيث أن اتفاق عام 2015 قد نسف بصورة أساسية لأن الولايات المتحدة تمكنت من استغلال هذه الثغرات، هذه العبارات المبهمة خلال عهد أوباما و خلال عهد ترامب".وقال: "أولا كما شرحت إيران أكثر من مرة، الاتهامات الملفقة التي توجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسيسة بمجلس إدارتها لا بد من حلها، نحن نعرف أن رئيس الوكالة قبل الاجتماع الأخير للمجلس توجه إلى فلسطين و تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووأضح أن عمله كان مسيسا طبعا بالنسبة إلى مجلس الإدارة الخاص بالوكالة تسيطر عليها الدول الغربية وتقول إيران إن هذه الاتهامات الملفقة يجب أن ننتهي منها يجب أن نقفل هذه القضية إذا أردنا اتفاقا، نحن بحاجة إلى أسس متينة لا يمكن للولايات المتحدة حينما ترغب بذلك أن تعود إلى فتح ملفات قديمة، هذه نقطة".وحول الفرق بين الرد الإيراني الثاني والرد الأول لها قال مرندي: "لا أعتقد أن هناك فروقات كبيرة"، مؤكدا أنه "لم يحصل أي تغيير مفاجىء في الموقف الإيراني، ما يبقى الآن في هذه الخطوات الأخيرة موضوع توضيح النص، نتحدث عن نص قانوني هنا والكثير من الأشياء منوطة بمدى وضوح هذا النص، إذن في هذه الجوانب حيث الولاليات المتحدة والدول الأوروبية تريد إبقاء هذا النص مبهما تقول إيران هنا نرفض ذلك، كل الأشياء المبهمة غير الواضحة يجب أن نتخلص منها لأنه سوف تعود وتقوض وتنسف الاتفاق ما لم تتضح الأمور لا يمكن القول أن النص جاهز من أجل توقيعه".وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.
https://sputnikarabic.ae/20220902/إيران-أمريكا-ترى-أن-الرد-البناء-على-مسودة-الاتفاق-النووي-هو-القبول-بشروطها-1067181241.html
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العالم, إيران
طهران: المهم بالنسبة لنا ألا يشمل الاتفاق النووي المحتمل أي أمور مبهمة
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صرح مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا، محمد مرندي، إنه من المهم بالنسبة لطهران أن لا يشمل الاتفاق النووي المحتمل أي أمور مبهمة.
وقال مرندي في حوار مع قناة "الجزيرة": "أي ثغرات قد تستغلها الولايات المتحدة في المستقبل من أجل نسف هذا الاتفاق"، مؤكدا أن "واشنطن لها طريق في ذلك حيث أن اتفاق عام 2015 قد نسف بصورة أساسية لأن الولايات المتحدة تمكنت من استغلال هذه الثغرات، هذه العبارات المبهمة خلال عهد أوباما و خلال عهد ترامب".
وأكد الخبير السياسي الإيراني أن "هذه المرة تنبهت إيران تماما لصياغة خطط عمل وضع إطار من ضمنه سوف يكون من الصعب جدا للولايات المتحدة أن تقوم بنسف هذا الاتفاق وتعمل إيران أن يكون مستحيلا أن تنسف الولايات المتحدة هذا الاتفاق دون أن تدفع ثمنا لذلك بالتالي لم يحصل شيء استثنائي في الرد الإيراني، كانت مجرد عبارات، مصطلحات استمرت في أن تكون مبهمة وبالتالي أرادت إيران أن توضح أمرها و لو كانت الولايات المتحدة جدية لا يجب أن تعارض ذلك".
وقال: "أولا كما شرحت إيران أكثر من مرة، الاتهامات الملفقة التي توجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسيسة بمجلس إدارتها لا بد من حلها، نحن نعرف أن رئيس الوكالة قبل الاجتماع الأخير للمجلس توجه إلى فلسطين و تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووأضح أن عمله كان مسيسا طبعا بالنسبة إلى مجلس الإدارة الخاص بالوكالة تسيطر عليها الدول الغربية وتقول إيران إن هذه الاتهامات الملفقة يجب أن ننتهي منها يجب أن نقفل هذه القضية إذا أردنا اتفاقا، نحن بحاجة إلى أسس متينة لا يمكن للولايات المتحدة حينما ترغب بذلك أن تعود إلى فتح ملفات قديمة، هذه نقطة".
وأضاف: "أما النقطة الثانية فهي طبعا إن أي إبهام في هذا سواء كان في النص أو في أي جمل محددة لا بد من توضيحه لأنه نص مهم وقد تم التفاوض عليه لفترة طويلة وإيران لا تريد أن تقول الولايات المتحدة بعد شهرين أو ثلاثة أو تتمكن من القول نحن سنمتنع عن كذا لأن هذا مبهم".
وحول الفرق بين الرد الإيراني الثاني والرد الأول لها قال مرندي: "لا أعتقد أن هناك فروقات كبيرة"، مؤكدا أنه "لم يحصل أي تغيير مفاجىء في الموقف الإيراني، ما يبقى الآن في هذه الخطوات الأخيرة موضوع توضيح النص، نتحدث عن نص قانوني هنا والكثير من الأشياء منوطة بمدى وضوح هذا النص، إذن في هذه الجوانب حيث الولاليات المتحدة والدول الأوروبية تريد إبقاء هذا النص مبهما تقول إيران هنا نرفض ذلك، كل الأشياء المبهمة غير الواضحة يجب أن نتخلص منها لأنه سوف تعود وتقوض وتنسف الاتفاق ما لم تتضح الأمور لا يمكن القول أن النص جاهز من أجل توقيعه".
وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.