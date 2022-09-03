https://sputnikarabic.ae/20220903/طهران-المهم-بالنسبة-لنا-ألا-يشمل-الاتفاق-النووي-المحتمل-أي-أمور-مبهمة-1067218484.html

طهران: المهم بالنسبة لنا ألا يشمل الاتفاق النووي المحتمل أي أمور مبهمة

طهران: المهم بالنسبة لنا ألا يشمل الاتفاق النووي المحتمل أي أمور مبهمة

صرح مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا، محمد مرندي، إنه من المهم بالنسبة لطهران أن لا يشمل الاتفاق النووي المحتمل أي أمور مبهمة. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T07:55+0000

2022-09-03T07:55+0000

2022-09-03T07:55+0000

العالم

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg

وقال مرندي في حوار مع قناة "الجزيرة": "أي ثغرات قد تستغلها الولايات المتحدة في المستقبل من أجل نسف هذا الاتفاق"، مؤكدا أن "واشنطن لها طريق في ذلك حيث أن اتفاق عام 2015 قد نسف بصورة أساسية لأن الولايات المتحدة تمكنت من استغلال هذه الثغرات، هذه العبارات المبهمة خلال عهد أوباما و خلال عهد ترامب".وقال: "أولا كما شرحت إيران أكثر من مرة، الاتهامات الملفقة التي توجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسيسة بمجلس إدارتها لا بد من حلها، نحن نعرف أن رئيس الوكالة قبل الاجتماع الأخير للمجلس توجه إلى فلسطين و تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووأضح أن عمله كان مسيسا طبعا بالنسبة إلى مجلس الإدارة الخاص بالوكالة تسيطر عليها الدول الغربية وتقول إيران إن هذه الاتهامات الملفقة يجب أن ننتهي منها يجب أن نقفل هذه القضية إذا أردنا اتفاقا، نحن بحاجة إلى أسس متينة لا يمكن للولايات المتحدة حينما ترغب بذلك أن تعود إلى فتح ملفات قديمة، هذه نقطة".وحول الفرق بين الرد الإيراني الثاني والرد الأول لها قال مرندي: "لا أعتقد أن هناك فروقات كبيرة"، مؤكدا أنه "لم يحصل أي تغيير مفاجىء في الموقف الإيراني، ما يبقى الآن في هذه الخطوات الأخيرة موضوع توضيح النص، نتحدث عن نص قانوني هنا والكثير من الأشياء منوطة بمدى وضوح هذا النص، إذن في هذه الجوانب حيث الولاليات المتحدة والدول الأوروبية تريد إبقاء هذا النص مبهما تقول إيران هنا نرفض ذلك، كل الأشياء المبهمة غير الواضحة يجب أن نتخلص منها لأنه سوف تعود وتقوض وتنسف الاتفاق ما لم تتضح الأمور لا يمكن القول أن النص جاهز من أجل توقيعه".وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

https://sputnikarabic.ae/20220902/إيران-أمريكا-ترى-أن-الرد-البناء-على-مسودة-الاتفاق-النووي-هو-القبول-بشروطها-1067181241.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران