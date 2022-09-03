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https://sputnikarabic.ae/20220903/غضب-بالكويت-من-تصرف-رجل-عسكري-في-مركز-تسوق-والداخلية-تتحرك-فيديو-1067219587.html
غضب بالكويت من تصرف رجل عسكري في مركز تسوق والداخلية تتحرك... فيديو
غضب بالكويت من تصرف رجل عسكري في مركز تسوق والداخلية تتحرك... فيديو
أثار تصرف رجل بلباس عسكري في الكويت موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية في البلاد إلى التحرك. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T08:33+0000
2022-09-03T08:33+0000
مجتمع
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وظهر الرجل وهو يقتحم دورا (طابورا) للزبائن داخل "سوبر ماركت"، ويجبرهم على إفساح المجال له وإعطائه الدور حتى يدفع ثمن البضائع التي اشتراها.لم يعترض الزبائن ولا المحاسب على تصرف الرجل العسكري، إلا أنه لم يتوانَ عن دفع إحدى عربات التسوّق لأحد الزبائن لإجباره على إفساح المجال له.لتتدخل وزارة الداخلية بعد نشر المقطع المصور معلنة في بيان لها أنه تم القبض على الشخص الظاهر في الفيديو وتمت إحالته للجهات المختصة.
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مجتمع
مجتمع

غضب بالكويت من تصرف رجل عسكري في مركز تسوق والداخلية تتحرك... فيديو

08:33 GMT 03.09.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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أثار تصرف رجل بلباس عسكري في الكويت موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية في البلاد إلى التحرك.
وظهر الرجل وهو يقتحم دورا (طابورا) للزبائن داخل "سوبر ماركت"، ويجبرهم على إفساح المجال له وإعطائه الدور حتى يدفع ثمن البضائع التي اشتراها.
لم يعترض الزبائن ولا المحاسب على تصرف الرجل العسكري، إلا أنه لم يتوانَ عن دفع إحدى عربات التسوّق لأحد الزبائن لإجباره على إفساح المجال له.
لتتدخل وزارة الداخلية بعد نشر المقطع المصور معلنة في بيان لها أنه تم القبض على الشخص الظاهر في الفيديو وتمت إحالته للجهات المختصة.
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