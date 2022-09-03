غضب بالكويت من تصرف رجل عسكري في مركز تسوق والداخلية تتحرك... فيديو
© Sputnik . Pavel Gerasimov/
أثار تصرف رجل بلباس عسكري في الكويت موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية في البلاد إلى التحرك.
وظهر الرجل وهو يقتحم دورا (طابورا) للزبائن داخل "سوبر ماركت"، ويجبرهم على إفساح المجال له وإعطائه الدور حتى يدفع ثمن البضائع التي اشتراها.
تصرف سخيف من هذا العسكري، لباسك ونجمتك ليست لازدراء الناس والتعدي عليها، أتعجب كيف يسكت الناس بهذه الطريقة على هذا التصرف! pic.twitter.com/vH78Bxb0G2— نحو الحرية (@hureyaksa) September 2, 2022
لم يعترض الزبائن ولا المحاسب على تصرف الرجل العسكري، إلا أنه لم يتوانَ عن دفع إحدى عربات التسوّق لأحد الزبائن لإجباره على إفساح المجال له.
لتتدخل وزارة الداخلية بعد نشر المقطع المصور معلنة في بيان لها أنه تم القبض على الشخص الظاهر في الفيديو وتمت إحالته للجهات المختصة.
الإعلام الأمني :— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 2, 2022
تمكن قطاع الامن الجنائي من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري ( القوات الخاصة ) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص باحد مراكز التسوق، حيث اتضح انه من منتسبي الوزارة ، وجاري احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه . pic.twitter.com/agBxqDuhjj