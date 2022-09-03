https://sputnikarabic.ae/20220903/فرار-الآلاف-من-حرائق-الغابات-في-كاليفورنيا-1067223757.html

فرار الآلاف من حرائق الغابات في كاليفورنيا

فرار الآلاف من حرائق الغابات في كاليفورنيا

فر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، من منازلهم بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد اندلاع حرائق غابات في المناطق الريفية بشمال الولاية، أسفرت عن إصابة أشخاص واحتراق عدد... 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T10:20+0000

2022-09-03T10:20+0000

2022-09-03T10:20+0000

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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الحريق الذي اندلع بعد ظهر يوم الجمعة قرب مصنع للمنتجات الخشبية انتشر بسرعة في حي على الحافة الشمالية من منطقة عشبية، لكن ألسنة اللهب ابتعدت بعد ذلك عن المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2600 نسمة.وأفاد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم برؤيتهم لدخان كثيف وتساقط قطع من الرماد، وتقول آني بيترسون إنها كانت جالسة على شرفة منزلها عندما سمعت فجأة دويا قويا وكان كل هذا الدخان يتجه نحوها.وسرعان ما اشتعلت النيران في منزلها ونحو 12 منزل آخر، فيما أكدت إن أعضاء كنيستها ساعدوا في إجلائها مع ابنها وقالت إن مشهد الدخان والنيران بدا وكأن "العالم يقترب من نهايته".من جانبها قالت ريبيكا تايلور، مديرة الاتصالات في شركة "روسبيرغ فورست" ومقرها سبرينغفيلد بولاية أوريغون، إنه من غير الواضح ما إذا كان الحريق قد اندلع بالقرب من ممتلكات الشركة أو داخلها.وأضافت تايلور إن مبنى كبيرا فارغا على حافة ممتلكات الشركة احترق، وأضافت أنه تم إجلاء جميع الموظفين، ولم يبلغ أي منهم عن وقوع إصابات.ازدادت شدة الحريق بسبب الرياح التي بلغت سرعتها 35 ميلا في الساعة (56 كم / ساعة)، وسرعان ما اجتاح الحريق 4 أميال مربعة (10.3 كيلومترات مربعة) من الأرض.يشار إلى أن النيران تندلع عادة عبر العشب الجاف والأخشاب، ما دفع السلطات لإصدار أوامر إجلاء لحوالي 7500 شخص في مدينة وييد بكاليفورنيا والعديد من المجتمعات المجاورة.وقالت الدكتورة ديبورا هيجر، مديرة مركز شاستا فيو للتمريض، إنه تم إجلاء جميع المرضى البالغ عددهم 23 في المرفق، حيث ذهب 20 مريضا إلى المستشفيات المحلية ويقيم ثلاثة في منزلها، حيث تم تجهيز أسرة مستشفى.

https://sputnikarabic.ae/20220711/حرائق-هائلة-تشتعل-بغابات-كاليفورنيا-1064952289.html

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