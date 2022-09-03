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قطر: نتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق
قطر: نتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إن بلاده تتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار أسواق الطاقة. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T18:55+0000
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نقلت صحيفة " الشرق" عن وزير الخارجية قوله: هناك "توسع جار في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق".وشدد على أن استقرار أسواق الطاقة أمر مهم لبلاده، موضحا أنها تتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق.يأتي هذا في وقت تسابق فيه الدول الأوروبية الزمن لتوفير مخزونات آمنة للغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء.وسجلت أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية، تجاوزت 10 أضعافها عما كانت عليه من قبل.
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أخبار قطر اليوم
أخبار قطر اليوم

قطر: نتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق

18:55 GMT 03.09.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017
 وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
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قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إن بلاده تتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار أسواق الطاقة.
نقلت صحيفة " الشرق" عن وزير الخارجية قوله: هناك "توسع جار في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق".
وشدد على أن استقرار أسواق الطاقة أمر مهم لبلاده، موضحا أنها تتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق.
يأتي هذا في وقت تسابق فيه الدول الأوروبية الزمن لتوفير مخزونات آمنة للغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء.
وسجلت أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية، تجاوزت 10 أضعافها عما كانت عليه من قبل.
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