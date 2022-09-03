https://sputnikarabic.ae/20220903/قطر-نتوسع-في-استثمارات-الغاز-الطبيعي-لدعم-استقرار-السوق-1067242600.html
قطر: نتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق
قطر: نتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إن بلاده تتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار أسواق الطاقة. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T18:55+0000
2022-09-03T18:55+0000
2022-09-03T18:55+0000
أخبار قطر اليوم
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نقلت صحيفة " الشرق" عن وزير الخارجية قوله: هناك "توسع جار في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق".وشدد على أن استقرار أسواق الطاقة أمر مهم لبلاده، موضحا أنها تتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق.يأتي هذا في وقت تسابق فيه الدول الأوروبية الزمن لتوفير مخزونات آمنة للغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء.وسجلت أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية، تجاوزت 10 أضعافها عما كانت عليه من قبل.
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أخبار قطر اليوم
قطر: نتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق
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قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إن بلاده تتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار أسواق الطاقة.
نقلت صحيفة " الشرق" عن وزير الخارجية قوله: هناك "توسع جار في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق".
وشدد على أن استقرار أسواق الطاقة أمر مهم لبلاده، موضحا أنها تتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي لدعم استقرار السوق.
يأتي هذا في وقت تسابق فيه الدول الأوروبية الزمن لتوفير مخزونات آمنة للغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء.
وسجلت أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية، تجاوزت 10 أضعافها عما كانت عليه من قبل.