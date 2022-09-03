https://sputnikarabic.ae/20220903/لحظة-وقوع-زلزال-من-داخل-برلمان-ليختنشتاين-أثناء-مناقشة-مشكلة-الزلازل-فيديو-1067231468.html
لحظة وقوع زلزال من داخل برلمان ليختنشتاين أثناء مناقشة مشكلة الزلازل... فيديو
لحظة وقوع زلزال من داخل برلمان ليختنشتاين أثناء مناقشة مشكلة الزلازل... فيديو
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو من داخل برلمان ليختنشتاين يوثق لحظة وقوع زلزال أثناء مناقشة النواب مشكلة التأمين ضد الزلازل المتلاحقة التي تشهدها البلاد. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T13:20+0000
2022-09-03T13:20+0000
2022-09-03T13:20+0000
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مجتمع
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وخلال حديث إحدى عضوات البرلمان عن كيفية تقليل تأثير الزلازال على مواطني ليختنشتاين، اهتزت القاعة بعنف بفعل الزلزال لتقطع النائبة حديثها وتنظر إلى القاعة في ذهول.واصلت النائبة حديثها، بعد الهزة الأولى، عن أهمية دعم وتمويل أعمال التأمين ضد الزلازل لتقليل أثرها، ثم قطعت حديثها مرة أخرى عندما اهتزت القاعة مرة ثانية بشكل أعنف، ليقترح أحد ألأعضاء تعليق الجلسة لمدة 15 دقيقة نظرا لأن شدة الزلزال يبدو أنها تزداد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, مجتمع
لحظة وقوع زلزال من داخل برلمان ليختنشتاين أثناء مناقشة مشكلة الزلازل... فيديو
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تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو من داخل برلمان ليختنشتاين يوثق لحظة وقوع زلزال أثناء مناقشة النواب مشكلة التأمين ضد الزلازل المتلاحقة التي تشهدها البلاد.
وخلال حديث إحدى عضوات البرلمان عن كيفية تقليل تأثير الزلازال على مواطني ليختنشتاين، اهتزت القاعة بعنف بفعل الزلزال لتقطع النائبة حديثها وتنظر إلى القاعة في ذهول.
واصلت النائبة حديثها، بعد الهزة الأولى، عن أهمية دعم وتمويل أعمال التأمين ضد الزلازل لتقليل أثرها، ثم قطعت حديثها مرة أخرى عندما اهتزت القاعة مرة ثانية بشكل أعنف، ليقترح أحد ألأعضاء تعليق الجلسة لمدة 15 دقيقة نظرا لأن شدة الزلزال يبدو أنها تزداد.