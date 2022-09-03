https://sputnikarabic.ae/20220903/للمرة-الأولى-الجيش-الإسرائيلي-يسمح-لقناة-إيرانية-معارضة-بالتصوير-داخل-قاعدة-عسكرية-1067239803.html

للمرة الأولى.. الجيش الإسرائيلي يسمح لقناة إيرانية معارضة بالتصوير داخل قاعدة عسكرية

للمرة الأولى.. الجيش الإسرائيلي يسمح لقناة إيرانية معارضة بالتصوير داخل قاعدة عسكرية

سمح الجيش الإسرائيلي لأول مرة لكاميرات قناة تبث باللغة الفارسية بالدخول إلى إحدى قواعده العسكرية، وذلك في رسالة لطهران، على ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"... 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T16:50+0000

2022-09-03T16:50+0000

2022-09-03T16:50+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت: "على خلفية التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، ومحاولة العودة للاتفاق النووي، سمح الجيش الإسرائيلي لأول مرة لكاميرات قناة إيران إنترناشيونال التي تبث باللغة الفارسية بالدخول إلى قاعدة القبة الحديدية، حتى أن مراسل القناة تحدث بالعبرية مع مقاتلين وقادة في القاعدة".وأضافت حتى أن قائد البطارية نقل رسالة إلى إيران، في مقطع فيديو للقناة الممولة من السعودية والمحسوبة على المعارضة الإيرانية.وفي الفيديو، سُمع القائد عساف وهو يشير إلى أن "القبة الحديدية ليست سوى جزء من نظام الدفاع الإسرائيلي، الذي يضم أربعة أنظمة مختلفة تحمي أجواء إسرائيل من صواريخ حزب الله وحماس وإيران".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإيرانية، إن بلاد جهزت 51 مدينة وبلدة في جميع أنحاء البلاد بأنظمة دفاع مدني، لإحباط أي احتمال لهجوم من قبل دولة أجنبية.ولم يذكر الجنرال مهدي فرحي، نائب وزير الدفاع، أسماء الدول التي يمكن أن تهدد الجمهورية الإسلامية.وقال فرحي، إن "معدات الدفاع المدني تمكن القوات المسلحة الإيرانية من تحديد ومراقبة التهديدات باستخدام برامج تعمل على مدار الساعة حسب نوع التهديد والمخاطر".وأضاف: "في هذه الأيام، اعتمادًا على قوة الدول، أصبح شكل المعارك أكثر تعقيدًا"، مضيفًا أن "الأشكال الهجينة من الحرب بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والبيولوجية والإشعاعية، حلت محل الحروب التقليدية".في السنوات الأخيرة، اتهمت إيران إسرائيل والولايات المتحدة بهجمات إلكترونية أضرت ببنيتها التحتية. كما اتهمت طهران إسرائيل بتخريب عدد من المنشآت النووية. في إسرائيل لم يؤكدوا تلك التقارير ولم ينفوها.

https://sputnikarabic.ae/20220710/أوكرانيا-تؤكد-عدم-جدوى-القبة-الحديدية-في-مواجهة-الصواريخ-الروسية-1064928334.html

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