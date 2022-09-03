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https://sputnikarabic.ae/20220903/لماذا-تراجعت-أنشطة-طائرات-التجسس-الأمريكية-فوق-بحر-الصين-الجنوبي-1067248264.html
لماذا تراجعت أنشطة طائرات التجسس الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي؟
لماذا تراجعت أنشطة طائرات التجسس الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي؟
ذكرت وسائل إعلام صينية أن أنشطة طائرات التجسس الأمريكية فوق المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي تراجعت خلال الشهر الماضي بصورة كبيرة. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T21:43+0000
2022-09-03T21:50+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، في تقرير بهذا الشأن اليوم السبت، إن طلعات طائرات الاستطلاع الأمريكية في أجواء المناطق المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي تراجعت مقدار الثلث مقارنة بشهر يوليو/ تموز.ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الطلعات التي نفذتها طائرات الاستطلاع الأمريكية في أغسطس/ آب لم تتجاوز 46 طلعة مقارنة بـ 67 طلعة في يوليو.وقالت الصحيفة إن سبب تراجع أنشطة طائرات الاستطلاع الأمريكية التي تقوم بمهام تجسسية هو الأنشطة العسكرية الصينية التي تجريها في المنطقة وحول تايوان (الصين).ولفتت الصحيفة إلى أنه في المقابل نفذت الطائرات الحربية الصينية 446 طلعة جوية خلال شهر أغسطس فقط، مشيرة إلى أن إجمالي طلعات الطائرات الصينية خلال العام الجاري تجاوز الألف طلعة جوية.ويواصل الجيش الصيني تدريباته العسكرية حول تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها وفقا مبدأ (الصين الواحدة)، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، التي أعلنت الصين رفضها.
https://sputnikarabic.ae/20220828/مقارنة-بين-الأسطولين-الصيني-والأمريكي-في-2022-1066927326.html
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https://sputnikarabic.ae/20190908/بعضها-لا-تملكه-إلا-3-دول-أخطر-7-طائرات-حربية-في-العالم-1042830861.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

لماذا تراجعت أنشطة طائرات التجسس الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي؟

21:43 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 21:50 GMT 03.09.2022)
© YouTube.comالناتو-أواكس
الناتو-أواكس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
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ذكرت وسائل إعلام صينية أن أنشطة طائرات التجسس الأمريكية فوق المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي تراجعت خلال الشهر الماضي بصورة كبيرة.
وقالت "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، في تقرير بهذا الشأن اليوم السبت، إن طلعات طائرات الاستطلاع الأمريكية في أجواء المناطق المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي تراجعت مقدار الثلث مقارنة بشهر يوليو/ تموز.
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ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الطلعات التي نفذتها طائرات الاستطلاع الأمريكية في أغسطس/ آب لم تتجاوز 46 طلعة مقارنة بـ 67 طلعة في يوليو.
وقالت الصحيفة إن سبب تراجع أنشطة طائرات الاستطلاع الأمريكية التي تقوم بمهام تجسسية هو الأنشطة العسكرية الصينية التي تجريها في المنطقة وحول تايوان (الصين).
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ولفتت الصحيفة إلى أنه في المقابل نفذت الطائرات الحربية الصينية 446 طلعة جوية خلال شهر أغسطس فقط، مشيرة إلى أن إجمالي طلعات الطائرات الصينية خلال العام الجاري تجاوز الألف طلعة جوية.
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ويواصل الجيش الصيني تدريباته العسكرية حول تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها وفقا مبدأ (الصين الواحدة)، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، التي أعلنت الصين رفضها.
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