عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/ليبيا-وزيرة-الخارجية-تقرر-إيقاف-حركة-الإيفاد-للخارج-بشكل-مؤقت-1067237396.html
ليبيا.. وزيرة الخارجية تقرر إيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت
ليبيا.. وزيرة الخارجية تقرر إيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت
أوقفت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت "لحين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها". 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T15:35+0000
2022-09-03T15:35+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1049882331_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b844988bcc7284b03e7249a954608e70.jpg
جاء ذلك إثر استدعاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية راشد أبوغفة للاطلاع على كافة الأعمال الإدارية والمالية بديوان الوزارة، وفق بيان للخارجية الليبية نقلته "بوابة الوسط".وبحسب البيان "وجهت المنقوش في هذا الإطار بإيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت إلى حين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها".كما شددت الوزيرة على "ضرورة الإسراع في التواصل مع هيئة التأمين الطبي؛ لإنجاز مشروع التأمين الصحي لموظفي الوزارة بالداخل".وأمس الأول (الخميس)، طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك المنقوش بضرورة الحد من قرارات الإيفاد للعمل بالخارج ومنح الأحقية وفق "الأسبقية" للعاملين بالوزارة، وفق المصدر ذاته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1049882331_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0cf6f26e73e0ade1d13d45686d440017.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

ليبيا.. وزيرة الخارجية تقرر إيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت

15:35 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش.
وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبرTelegram
أوقفت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت "لحين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها".
جاء ذلك إثر استدعاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية راشد أبوغفة للاطلاع على كافة الأعمال الإدارية والمالية بديوان الوزارة، وفق بيان للخارجية الليبية نقلته "بوابة الوسط".
وبحسب البيان "وجهت المنقوش في هذا الإطار بإيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت إلى حين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها".
كما شددت الوزيرة على "ضرورة الإسراع في التواصل مع هيئة التأمين الطبي؛ لإنجاز مشروع التأمين الصحي لموظفي الوزارة بالداخل".
وأمس الأول (الخميس)، طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك المنقوش بضرورة الحد من قرارات الإيفاد للعمل بالخارج ومنح الأحقية وفق "الأسبقية" للعاملين بالوزارة، وفق المصدر ذاته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала