https://sputnikarabic.ae/20220903/ليبيا-وزيرة-الخارجية-تقرر-إيقاف-حركة-الإيفاد-للخارج-بشكل-مؤقت-1067237396.html
ليبيا.. وزيرة الخارجية تقرر إيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت
ليبيا.. وزيرة الخارجية تقرر إيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت
أوقفت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت "لحين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها". 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T15:35+0000
2022-09-03T15:35+0000
2022-09-03T15:35+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك إثر استدعاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية راشد أبوغفة للاطلاع على كافة الأعمال الإدارية والمالية بديوان الوزارة، وفق بيان للخارجية الليبية نقلته "بوابة الوسط".وبحسب البيان "وجهت المنقوش في هذا الإطار بإيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت إلى حين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها".كما شددت الوزيرة على "ضرورة الإسراع في التواصل مع هيئة التأمين الطبي؛ لإنجاز مشروع التأمين الصحي لموظفي الوزارة بالداخل".وأمس الأول (الخميس)، طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك المنقوش بضرورة الحد من قرارات الإيفاد للعمل بالخارج ومنح الأحقية وفق "الأسبقية" للعاملين بالوزارة، وفق المصدر ذاته.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
ليبيا.. وزيرة الخارجية تقرر إيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت
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أوقفت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت "لحين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها".
جاء ذلك إثر استدعاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية راشد أبوغفة للاطلاع على كافة الأعمال الإدارية والمالية بديوان الوزارة، وفق بيان للخارجية الليبية نقلته "بوابة الوسط
".
وبحسب البيان "وجهت المنقوش
في هذا الإطار بإيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت إلى حين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها".
كما شددت الوزيرة على "ضرورة الإسراع في التواصل مع هيئة التأمين الطبي؛ لإنجاز مشروع التأمين الصحي لموظفي الوزارة بالداخل".
وأمس الأول (الخميس)، طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك المنقوش بضرورة الحد من قرارات الإيفاد للعمل بالخارج ومنح الأحقية وفق "الأسبقية" للعاملين بالوزارة، وفق المصدر ذاته.