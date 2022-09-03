ليفربول يتعثر مجددا ويتعادل سلبيا مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي... فيديو
© AFP 2022 / OLI SCARFFليفربول يتعادل مع إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
© AFP 2022 / OLI SCARFF
سقط ليفربول في فخ التعادل السلبي مع إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
شهد الشوط الأول ضغط شديد من جانب إيفرتون والذي كان الأخطر على مرمى البرازيلي أليسون، لكن الشوط انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.
بيكفورد حصل على جائزة رجل المباراة #ايفرتَون_ليفربول— مشاري (@mushari16) September 3, 2022
📺 هنا أبرز تصدياته : 👏🏻 pic.twitter.com/mN85X1syhb
وفي الشوط الثاني دخل الريدز بشكل مختلف، لكن انتهت المباراة في النهاية على واقع التعادل السلبي.
#PL #EVELIV— السبت الممتاز مع خالد (@Thorgalore74209) September 3, 2022
ليفربول 0 - 0 ايفرتون
" القائم و العارضه يتصدون لليفربول "
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ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد إيفرتون 4 نقاط ليرتقي إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.