عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/ليفربول-يتعثر-مجددا-ويتعادل-سلبيا-مع-إيفرتون-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1067234923.html
ليفربول يتعثر مجددا ويتعادل سلبيا مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي... فيديو
ليفربول يتعثر مجددا ويتعادل سلبيا مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي... فيديو
سقط ليفربول في فخ التعادل السلبي مع إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T15:12+0000
2022-09-03T15:12+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1067233759_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_3a9c35d928b253cc63d91c525fe4f5fc.jpg
شهد الشوط الأول ضغط شديد من جانب إيفرتون والذي كان الأخطر على مرمى البرازيلي أليسون، لكن الشوط انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.وفي الشوط الثاني دخل الريدز بشكل مختلف، لكن انتهت المباراة في النهاية على واقع التعادل السلبي.ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد إيفرتون 4 نقاط ليرتقي إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1067233759_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7cccb6098822e798b5830438a484eed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول

ليفربول يتعثر مجددا ويتعادل سلبيا مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي... فيديو

15:12 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFFليفربول يتعادل مع إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
ليفربول يتعادل مع إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد على ملعب جوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
تابعنا عبرTelegram
سقط ليفربول في فخ التعادل السلبي مع إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
شهد الشوط الأول ضغط شديد من جانب إيفرتون والذي كان الأخطر على مرمى البرازيلي أليسون، لكن الشوط انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني دخل الريدز بشكل مختلف، لكن انتهت المباراة في النهاية على واقع التعادل السلبي.
ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد إيفرتون 4 نقاط ليرتقي إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала