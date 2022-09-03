https://sputnikarabic.ae/20220903/مايكروسوفت-عن-مشروعها-في-قطر-يوفر-36-ألف-وظيفة-ويحولها-إلى-مركز-رقمي-للمنطقة-والعالم--1067228090.html
مايكروسوفت عن مشروعها في قطر: يوفر 36 ألف وظيفة ويحولها إلى "مركز رقمي للمنطقة والعالم"
مايكروسوفت عن مشروعها في قطر: يوفر 36 ألف وظيفة ويحولها إلى "مركز رقمي للمنطقة والعالم"
أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية للتكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، أول منطقة لمركز البيانات السحابية في الدولة الخليجية. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T11:49+0000
2022-09-03T11:49+0000
2022-09-03T11:49+0000
أخبار قطر اليوم
مايكروسوفت
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وحسب تقرير نشره موقع "فوربس ميدل إيست"، من المتوقع أن يوفر هذا المشروع عددا من الامتيازات للدولة القطرية، منها نحو 36 ألف وظيفة جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.ولفت الموقع إلى أن مركز البيانات السحابية الجديد في قطر يحتل المرتبة 55 على مستوى العالم لشركة ميكروسوفت، إضافة إلى أنه أول مزود سحابي يقدم خدمات على مستوى المؤسسات في قطر.وقد سجلت قطر، التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 ، أرباحًا كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط في السنوات الأخيرة، لكن هذا المشروع سيجعلها تضخ أيضًا استثمارات كبيرة في قطاعات أخرى بهدف تنويع الاقتصاد كجزء من خطتها الوطنية لعام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20220805/رصد-أكثر-من-935-ألف-هجوم-إلكتروني-في-قطر-خلال-الربع-الثاني-من-2022-1066033476.html
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أخبار قطر اليوم, مايكروسوفت
أخبار قطر اليوم, مايكروسوفت
مايكروسوفت عن مشروعها في قطر: يوفر 36 ألف وظيفة ويحولها إلى "مركز رقمي للمنطقة والعالم"
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أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية للتكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، أول منطقة لمركز البيانات السحابية في الدولة الخليجية.
وحسب تقرير نشره
موقع "فوربس ميدل إيست"، من المتوقع أن يوفر هذا المشروع عددا من الامتيازات للدولة القطرية، منها نحو 36 ألف وظيفة جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولفت الموقع إلى أن مركز البيانات السحابية الجديد في قطر
يحتل المرتبة 55 على مستوى العالم لشركة ميكروسوفت، إضافة إلى أنه أول مزود سحابي يقدم خدمات على مستوى المؤسسات في قطر.
ووفقا لما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، سيسمح مركز البيانات الجديد للشركات باستضافة بياناتها السحابية في قطر باستخدام Microsoft Azure لتطوير تطبيقات متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وإنترنت الأشياء (IoT) وقدرات السحابة المختلطة، وMicrosoft 365 لتوفير سحابة إنتاجية عالمية.
وقد سجلت قطر، التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 ، أرباحًا كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط في السنوات الأخيرة، لكن هذا المشروع سيجعلها تضخ أيضًا استثمارات كبيرة في قطاعات أخرى بهدف تنويع
الاقتصاد كجزء من خطتها الوطنية لعام 2030.