https://sputnikarabic.ae/20220903/ما-مصير-الدول-الأوروبية-في-ظل-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1067232717.html

ما مصير الدول الأوروبية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة

ما مصير الدول الأوروبية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة

ذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير لها أن 60% من المصانع معرضة للإغلاق في دول الاتحاد الأوروبي، وخاصةً بريطانيا، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T13:59+0000

2022-09-03T13:59+0000

2022-09-03T13:59+0000

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ما مصير الدول الأوروبية قي ظل ارتفاع أسعار الطاقة ما مصير الدول الأوروبية قي ظل ارتفاع أسعار الطاقة

وفيما أكدت الوكالة أن هذا الإغلاق سوف يتسبب في ارتفاع أسعار الكهرباء مما سيؤدي إلى إغلاق 6 من أصل كل 10 شركات في بريطانيا، فقد لاحظت أن حوالي نصف المؤسسات شهدت زيادة في فواتير الكهرباء بأكثر من 100% خلال العام الماضي.وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية في بيان وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي 1" نتيجة وجود أعطال في التوربينات، حيث تم رصد تسرب زيت أثناء عمليات الصيانة التي تشرف عليها شركة "سيمنز" مما أصاب الدول الأوروبية بالذعر نتيجة القرار، وسيؤدي ذلك إلى زيادة التوترات، وستصبح الطاقة أحدث خط أمامي لمعركة بالوكالة بين موسكو ومنافسيها الأوروبيين"، علما أن أمريكا حاربت "التيار الشمالي 1" قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتابع: حالياً تعمل دول الاتحاد الأوروبي على إعادة تفعيل المحطات النووية كألمانيا وبريطانيا وإعادة تشغيل الفحم الحجري لإنتاج الكهرباء كذلك، مشيرا أن ارتفاع الطاقة أدى لارتفاع الكهرباء، وكل ذلك نتج عن الأزمة الأخيرة مع روسيا، وأشار إلى أن إغلاق 60% من المصانع في أوروبا قد يخلق حالة من الركود، وانخفاض في النمو الاقتصادي بسبب اعتماد هذه الدول بشكلٍ أو بأخر بنسبة كبيرة على الإنتاج في اقتصادها، وبالتالي ستعيش هذه الدول حالة من الركود وتراجع في النمو الاقتصادي بشكل كبير".وقال المحلل السياسي رضوان قاسم: "إن ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة سيكون له تأثير كبير على الشارع الأوروبي، وقد بدأ التأثير بالفعل على الاقتصاد الأوروبي بمنحى خطير جداً فهناك مظاهرات في بريطانيا، ومن المتوقع حدوث ذلك في فرنسا وألمانيا، فالسياسة الأوروبية تنحدر نحو الهاوية لأن الاقتصاد الأوروبي في أزمة كبيرة جداً من خلال العقوبات التي فرضتها على روسيا لكنها في الحقيقة فرضتها على نفسها، فتوقف المصانع عن العمل والإضرابات التي حصلت عبر وسائل النقل سبب أزمة كبيرة للاقتصاد البريطاني على سبيل المثال.وأوضح المحلل الاقتصادي زياد ناصرالدين أن "هناك تطورا مهما جداً حدث بالأمس على مستوى العالم، وهو وقف ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر التيار الشمالي 1 ما سيكون له تداعيات سلبية كبرى، بالتالي الواقع اليوم سيكون مؤلم لأن الأزمة كبيرة جداً كما أن إغلاق 60% من المصانع يعني أن هناك ضعف في الإنتاج سيحصل في أوروبا، وارتفاع الأسعار، وتضخم يؤدي إلى كساد اقتصادي وصولاً إلى مجاعة، فمصادر الطاقة ترتبط بالإنتاج وفرص العمل والاستثمار والتطوير، وبالكيان الأوروبي بشكل عام".ويرى أنه لذلك فإن "العقوبات التي فرضت ضد روسيا والتي شاركت فيها أوروبا بشكل كبير ولم يكن لها بدائل أخرى بدأت تنعكس عليهم، وبالتالي هى حرب الغاز والعقوبات اليوم، ولكن الغاز هو الذي يتحكم بمصير أوروبا حاليا، وفي الواقع لا تستطيع أوروبا الحصول على بدائل للطاقة قبل سبع سنوات، لذا فالغاز هو الذي يتحكم بمصير الوحدة الأوروبية ويتحكم باليورو، فقد يحدث تراجع كبير وإعادة النظر في العلاقة مع روسيا خاصة مع شح البدائل عن الغاز والنفط الروسيين، علما بأنه من الصعب العودة لإنتاج الطاقة من خلال محطات الفحم المضرة بالبيئة وتكلفتها أكبر من تكلفة الغاز، فالعالم اليوم أصبح يشهد تطورا كبيرا ومخيفا جدا ومؤذيا على مستوى السياسة العالمية".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله

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