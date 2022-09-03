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https://sputnikarabic.ae/20220903/مباحثات-إيرانية-عمانية-بشأن-الاتفاق-النووي-1067240556.html
مباحثات إيرانية عمانية بشأن الاتفاق النووي
مباحثات إيرانية عمانية بشأن الاتفاق النووي
أجرى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن التطورات الدولية بما في ذلك مفاوضات الاتفاق النووي. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T17:38+0000
2022-09-03T17:38+0000
أخبار عمان
إيران
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وذكرت وزارة الخارجية العمانية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بتويتر اليوم السبت، أن البوسعيدي تلقى اتصالا هاتفيا الجمعة من نظيره الإيراني.وأوضح البيان أن الاتصال الهاتفي تمحور حول العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما مفاوضات استئناف الاتفاق النووي.من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان، أطلع البوسعيدي على أحدث التطورات المتعلقة بمحادثات رفع العقوبات ورد إیران المرسل الخميس، إلى الاتحاد الأوروبي.وشدد الوزير الإيراني على رغبة بلاده في تحقيق اتفاق جيد ومستدام وقوي.وعبر عن أمله في أن تحقق محادثات فیینا ثمارها المرجوة بتعاون جميع الأطراف.
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أخبار عمان, إيران
أخبار عمان, إيران

مباحثات إيرانية عمانية بشأن الاتفاق النووي

17:38 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUBوزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي
وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUB
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أجرى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن التطورات الدولية بما في ذلك مفاوضات الاتفاق النووي.
وذكرت وزارة الخارجية العمانية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بتويتر اليوم السبت، أن البوسعيدي تلقى اتصالا هاتفيا الجمعة من نظيره الإيراني.
وأوضح البيان أن الاتصال الهاتفي تمحور حول العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما مفاوضات استئناف الاتفاق النووي.
من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان، أطلع البوسعيدي على أحدث التطورات المتعلقة بمحادثات رفع العقوبات ورد إیران المرسل الخميس، إلى الاتحاد الأوروبي.
وشدد الوزير الإيراني على رغبة بلاده في تحقيق اتفاق جيد ومستدام وقوي.
وعبر عن أمله في أن تحقق محادثات فیینا ثمارها المرجوة بتعاون جميع الأطراف.
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