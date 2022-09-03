https://sputnikarabic.ae/20220903/مجلة-ألمانيا-في-حالة-حرب-مع-روسيا-بسبب-دعمها-لأوكرانيا-1067219883.html
مجلة: ألمانيا في حالة حرب مع روسيا بسبب دعمها لأوكرانيا
مجلة: ألمانيا في حالة حرب مع روسيا بسبب دعمها لأوكرانيا
قال الصحفي الألماني أرنولد شيلزل، إن برلين شرعت في طريق إعادة تسليح غير مسبوقة، والتي، إلى جانب الدعم العسكري الأوكراني، تزيد من فرص الاشتباك المباشر مع روسيا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T08:44+0000
2022-09-03T08:44+0000
2022-09-03T08:44+0000
أخبار ألمانيا
روسيا
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وفي منشور لـ "Junge Welt"، أكد أن ألمانيا في حالة حرب مع روسيا بالفعل.وقال: "جمهورية ألمانيا الاتحادية في طريقها إلى إعادة تسليح لا مثيل لها. يمكن لألمانيا الانتقال إلى الخطوة التالية - إلى الحرب مع روسيا، حيث تشارك جمهورية ألمانيا الاتحادية في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".وأشار شيلزل أيضًا إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتز دعا مؤخرًا إلى توسيع القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي. الصحفي على يقين من أن الأزمة الأوكرانية يتم استخدامها بنشاط كذريعة لعسكرة واسعة النطاق.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, روسيا
مجلة: ألمانيا في حالة حرب مع روسيا بسبب دعمها لأوكرانيا
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قال الصحفي الألماني أرنولد شيلزل، إن برلين شرعت في طريق إعادة تسليح غير مسبوقة، والتي، إلى جانب الدعم العسكري الأوكراني، تزيد من فرص الاشتباك المباشر مع روسيا.
وفي منشور لـ "Junge Welt"، أكد أن ألمانيا في حالة حرب مع روسيا بالفعل.
وقال: "جمهورية ألمانيا الاتحادية في طريقها إلى إعادة تسليح لا مثيل لها. يمكن لألمانيا الانتقال إلى الخطوة التالية - إلى الحرب مع روسيا، حيث تشارك جمهورية ألمانيا الاتحادية في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".
وأشار شيلزل أيضًا إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتز دعا مؤخرًا إلى توسيع القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي. الصحفي على يقين من أن الأزمة الأوكرانية يتم استخدامها بنشاط كذريعة لعسكرة واسعة النطاق.