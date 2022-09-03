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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220903/مخاوف-في-بولندا-والمجر-بسبب-استمرار-انخفاض-أعداد-المعلمين-1067228410.html
مخاوف في بولندا والمجر بسبب استمرار انخفاض أعداد المعلمين
مخاوف في بولندا والمجر بسبب استمرار انخفاض أعداد المعلمين
ازداد القلق في بولندا والمجر مؤخرا من استمرار انخفاض أعداد المعلمين في كلا البلدين، وذلك لعدة عوامل من بينها تدني الأجور، وتأثير العملية العسكرية الروسية... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T12:02+0000
2022-09-03T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن المشاكل تتفاقم في المدارس في بولندا، حيث يزداد نقص المعلمين ويخشى العديد من المعلمين وأولياء الأمور من استخدام النظام التعليمي لتلقين الطلاب وفقا للرؤية القومية المحافظة للحزب الحاكم.وتعاني المجر من ظروف مشابهة حيث حمل مدرسون يرتدون ملابس سوداء في بودابست مظلات سوداء احتجاجا على تدني الأجور وأعباء العمل الثقيلة في اليوم الأول من الدراسة الخميس الماضي.وقالت نقابة المعلمين في المجر إن المدرسين الشبان يحصلون على راتب شهري "مهين" بعد خصم مبلغ 500 يورو تحت بند الضرائب مما دفع الكثيرين إلى الابتعاد عن هذه الوظيفة.وتظاهر آلاف الأشخاص تضامنا مع المعلمين، يوم الجمعة في بودابست، مدافعين عن وجهة نظر مفادها أن تعويض المعلمين المنخفض مرتبط بالتوجه الاستبدادي لحكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.وتحاول كلا من بولندا والمجر حاليا دمج اللاجئين الأوكرانيين، وهو ما يمثل تحديا خاصة بالنسبة لبولندا، حيث يعيش الآن مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين في سن الدراسة.يشار إلى أن ما يقرب من 200 ألف طالب أوكراني، معظمهم لا يتحدثون البولندية، التحقوا بالفعل بالمدارس البولندية بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.قال وزير التعليم: "إن العدد الإجمالي للطلاب الأوكرانيين يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات في العام الدراسي القادم، اعتمادًا على كيفية تطور الحرب".يذكر أنه في جميع دول أوروبا الوسطى لم تواكب الأجور الحكومية أجور القطاع الخاص، مما جعل المعلمين والممرضات وغيرهم يتمتعون بقوة شرائية أقل بكثير، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا مع اقتراب العديد من المعلمين من التقاعد وقلة عدد الشباب الذين يختارون المهنة ذات الأجور المنخفضة، خاصة مع ارتفاع التضخم إلى 16% في بولندا وما يقرب من 14% في المجر.
https://sputnikarabic.ae/20220830/الخارجية-المجرية-سنطلب-من-أوروبا-وقف-الإجراءات-التصعيدية-للصراع-في-أوكرانيا-1067047890.html
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مخاوف في بولندا والمجر بسبب استمرار انخفاض أعداد المعلمين

12:02 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / Andy Buchanan تلاميذ مدرسة هوليرود في غلاسكو يعودون إلى بيوتهم، اسكتلندا 12 أغسطس 2020
تلاميذ مدرسة هوليرود في غلاسكو يعودون إلى بيوتهم، اسكتلندا 12 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / Andy Buchanan
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ازداد القلق في بولندا والمجر مؤخرا من استمرار انخفاض أعداد المعلمين في كلا البلدين، وذلك لعدة عوامل من بينها تدني الأجور، وتأثير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن المشاكل تتفاقم في المدارس في بولندا، حيث يزداد نقص المعلمين ويخشى العديد من المعلمين وأولياء الأمور من استخدام النظام التعليمي لتلقين الطلاب وفقا للرؤية القومية المحافظة للحزب الحاكم.
وتعاني المجر من ظروف مشابهة حيث حمل مدرسون يرتدون ملابس سوداء في بودابست مظلات سوداء احتجاجا على تدني الأجور وأعباء العمل الثقيلة في اليوم الأول من الدراسة الخميس الماضي.
وقالت نقابة المعلمين في المجر إن المدرسين الشبان يحصلون على راتب شهري "مهين" بعد خصم مبلغ 500 يورو تحت بند الضرائب مما دفع الكثيرين إلى الابتعاد عن هذه الوظيفة.
أعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
الخارجية المجرية: سنطلب من أوروبا وقف الإجراءات التصعيدية للصراع في أوكرانيا
30 أغسطس, 14:22 GMT
وتظاهر آلاف الأشخاص تضامنا مع المعلمين، يوم الجمعة في بودابست، مدافعين عن وجهة نظر مفادها أن تعويض المعلمين المنخفض مرتبط بالتوجه الاستبدادي لحكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وتحاول كلا من بولندا والمجر حاليا دمج اللاجئين الأوكرانيين، وهو ما يمثل تحديا خاصة بالنسبة لبولندا، حيث يعيش الآن مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين في سن الدراسة.
يشار إلى أن ما يقرب من 200 ألف طالب أوكراني، معظمهم لا يتحدثون البولندية، التحقوا بالفعل بالمدارس البولندية بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
قال وزير التعليم: "إن العدد الإجمالي للطلاب الأوكرانيين يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات في العام الدراسي القادم، اعتمادًا على كيفية تطور الحرب".
يذكر أنه في جميع دول أوروبا الوسطى لم تواكب الأجور الحكومية أجور القطاع الخاص، مما جعل المعلمين والممرضات وغيرهم يتمتعون بقوة شرائية أقل بكثير، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا مع اقتراب العديد من المعلمين من التقاعد وقلة عدد الشباب الذين يختارون المهنة ذات الأجور المنخفضة، خاصة مع ارتفاع التضخم إلى 16% في بولندا وما يقرب من 14% في المجر.
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