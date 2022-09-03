https://sputnikarabic.ae/20220903/مسؤول-أمريكي-يعلق-على-ما-اكتشفه-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-في-منزل-ترامب-1067219288.html
مسؤول أمريكي يعلق على ما اكتشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل ترامب
مسؤول أمريكي يعلق على ما اكتشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل ترامب
علق نك أكيرمان، النائب العام المساعد الخاص في قضية "ووترغيت" سابقا، على ما أسفر عنه جرد محتويات منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا في "مار... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T08:28+0000
2022-09-03T08:28+0000
2022-09-03T08:28+0000
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن أكيرمان قوله: "اتضح أن هناك في مكتب ترامب 35 مجلدا فارغا، تحمل ملصقات (وثائق سرية)".وفي وقت سابق، كشفت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، عن قائمة تفصيلية للممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الشهر الماضي.ويأتي الكشف عن القائمة بعد يوم من إصدار قاضية المقاطعة الأمريكية، أيلين كانون، أمرا بالقيام بذلك.وتسرد القائمة 33 عنصرا أو صندوقا أو حاوية، استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تنفيذ مذكرة التفتيش في مقر ترامب في "مار إيه لاغو" في 8 أغسطس/ آب، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول أمريكي يعلق على ما اكتشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل ترامب
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علق نك أكيرمان، النائب العام المساعد الخاص في قضية "ووترغيت" سابقا، على ما أسفر عنه جرد محتويات منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا في "مار إيه لاغو" وهو الجرد الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) .
ونقلت شبكة
"سي إن إن" عن أكيرمان قوله: "اتضح أن هناك في مكتب ترامب 35 مجلدا فارغا، تحمل ملصقات (وثائق سرية)".
وأضاف أكيرمان "عليك أن تسأل نفسك: هل حصلت الحكومة على كل شيء؟ هل هناك مستندات أخرى موجودة في أي مكان لا نعرفه؟"، مشيرا إلى أن هذا هو أكبر مصدر للقلق في هذه النقطة".
وفي وقت سابق، كشفت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، عن قائمة تفصيلية للممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الشهر الماضي.
ويأتي الكشف عن القائمة بعد يوم من إصدار قاضية المقاطعة الأمريكية، أيلين كانون، أمرا بالقيام بذلك.
وتسرد القائمة 33 عنصرا أو صندوقا أو حاوية، استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تنفيذ مذكرة التفتيش في مقر ترامب في "مار إيه لاغو" في 8 أغسطس/ آب، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.