https://sputnikarabic.ae/20220903/مشروع-دعم-أبناء-الشهداء-في-مدينة-حلب-يتعثر-لفقدانه-الدعم-اللوجستي-1067229453.html
مشروع "دعم أبناء الشهداء" في مدينة حلب يتعثر لفقدانه الدعم اللوجستي
مشروع "دعم أبناء الشهداء" في مدينة حلب يتعثر لفقدانه الدعم اللوجستي
أسس الرياضي والمدرب السوري أيمن الخطيب فريق عمل من أطباء ومدرسين ومدربين ومتطوعين "لدعم أبناء الشهداء" حسب الامكانيات المتاحة لديهم. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T12:19+0000
2022-09-03T12:19+0000
2022-09-03T12:19+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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مشروع دعم أبناء الشهداء في مدينة حلب يتعثر لفقدانه الدعم اللوجستي
مشروع دعم أبناء الشهداء في مدينة حلب يتعثر لفقدانه الدعم اللوجستي
ضيف البرنامج أيمن الخطيب "ابن شهيد من مدينة حلب السورية" بعد فقدانه لوالده في عام 2012 قرر مع فريقه بإمكانياتهم المتواضعة دعم هذه الشريحة من المجتمع السوري، ويقول إنه لم يجد الدعم المعنوي لهذه المبادرة وأصبحت لديهم صعوبات جمة في متابعة هذا العمل الخيري نظرا للظروف الحياتية الصعبة في سوريا.فهل يجد هؤلاء الأطفال من يمد لهم يد العون بعد أن فقدوا أعز ما عندهم؟التفاصيل في الملف الصوتي...
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
مشروع "دعم أبناء الشهداء" في مدينة حلب يتعثر لفقدانه الدعم اللوجستي
تابعنا عبر
أسس الرياضي والمدرب السوري أيمن الخطيب فريق عمل من أطباء ومدرسين ومدربين ومتطوعين "لدعم أبناء الشهداء" حسب الامكانيات المتاحة لديهم.
ضيف البرنامج أيمن الخطيب "ابن شهيد من مدينة حلب السورية" بعد فقدانه لوالده في عام 2012 قرر مع فريقه بإمكانياتهم المتواضعة دعم هذه الشريحة من المجتمع السوري، ويقول إنه لم يجد الدعم المعنوي لهذه المبادرة وأصبحت لديهم صعوبات جمة في متابعة هذا العمل الخيري نظرا للظروف الحياتية الصعبة في سوريا.
فهل يجد هؤلاء الأطفال من يمد لهم يد العون بعد أن فقدوا أعز ما عندهم؟
التفاصيل في الملف الصوتي...