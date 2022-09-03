عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/مصر-هزة-أرضية-بقوة-372-على-مقياس-ريختر-ولا-أنباء-عن-خسائر-1067239424.html
مصر.. هزة أرضية بقوة 3.72 على مقياس ريختر ولا أنباء عن خسائر
مصر.. هزة أرضية بقوة 3.72 على مقياس ريختر ولا أنباء عن خسائر
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، التابع لوزارة البحث العلمي في مصر، تسجيل هزة أرضية جنوب شرق مرسي مطروح. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T16:34+0000
2022-09-03T16:34+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_0:141:3603:2168_1920x0_80_0_0_799e13f9ad20164106601185e4f9ab86.jpg
وبحسب بيان للمعهد، أوضح أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت، اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 135 كم جنوب شرق مرسي مطروح.وأضاف البيان، بحسب "بوابة الأهرام"، أن الهزة الأرضية كانت بقوة 3.72 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 3.2 كم، وأنها حدثت عند الساعة 33: 21 : 3 صباحا بالتوقيت المحلي.وأكد المعهد أنه لم يرد إليه ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
https://sputnikarabic.ae/20220111/البحوث-الفلكية-المصرية-زلزال-اليوم-أقوى-من-زلزال-92-المدمر-1055209924.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_262:0:3341:2309_1920x0_80_0_0_1478f44d80d8ec351b66e75deeb16974.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مصر.. هزة أرضية بقوة 3.72 على مقياس ريختر ولا أنباء عن خسائر

16:34 GMT 03.09.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، التابع لوزارة البحث العلمي في مصر، تسجيل هزة أرضية جنوب شرق مرسي مطروح.
وبحسب بيان للمعهد، أوضح أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت، اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 135 كم جنوب شرق مرسي مطروح.
وأضاف البيان، بحسب "بوابة الأهرام"، أن الهزة الأرضية كانت بقوة 3.72 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 3.2 كم، وأنها حدثت عند الساعة 33: 21 : 3 صباحا بالتوقيت المحلي.
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
البحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 المدمر
11 يناير, 11:31 GMT
وأكد المعهد أنه لم يرد إليه ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала