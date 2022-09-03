https://sputnikarabic.ae/20220903/مصر-هزة-أرضية-بقوة-372-على-مقياس-ريختر-ولا-أنباء-عن-خسائر-1067239424.html
مصر.. هزة أرضية بقوة 3.72 على مقياس ريختر ولا أنباء عن خسائر
مصر.. هزة أرضية بقوة 3.72 على مقياس ريختر ولا أنباء عن خسائر
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، التابع لوزارة البحث العلمي في مصر، تسجيل هزة أرضية جنوب شرق مرسي مطروح. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T16:34+0000
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وبحسب بيان للمعهد، أوضح أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت، اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 135 كم جنوب شرق مرسي مطروح.وأضاف البيان، بحسب "بوابة الأهرام"، أن الهزة الأرضية كانت بقوة 3.72 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 3.2 كم، وأنها حدثت عند الساعة 33: 21 : 3 صباحا بالتوقيت المحلي.وأكد المعهد أنه لم يرد إليه ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
https://sputnikarabic.ae/20220111/البحوث-الفلكية-المصرية-زلزال-اليوم-أقوى-من-زلزال-92-المدمر-1055209924.html
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مصر.. هزة أرضية بقوة 3.72 على مقياس ريختر ولا أنباء عن خسائر
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، التابع لوزارة البحث العلمي في مصر، تسجيل هزة أرضية جنوب شرق مرسي مطروح.
وبحسب بيان للمعهد، أوضح أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت، اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 135 كم جنوب شرق مرسي مطروح.
وأضاف البيان، بحسب "بوابة الأهرام
"، أن الهزة الأرضية كانت بقوة 3.72 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 3.2 كم، وأنها حدثت عند الساعة 33: 21 : 3 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأكد المعهد أنه لم يرد إليه ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.