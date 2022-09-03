https://sputnikarabic.ae/20220903/مقتل-5-سائحين-في-بركان-كليوتشيفسكوي-في-الشرق-الأقصى-لروسيا-1067226452.html
مقتل 5 سائحين في بركان كليوتشيفسكوي بالشرق الأقصى لروسيا
مقتل 5 سائحين في بركان كليوتشيفسكوي بالشرق الأقصى لروسيا
أكدت السلطات الروسية مقتل 5 سائحين في بركان كليوتشيفسكوي في الشرق الأقصى لروسيا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T11:20+0000
2022-09-03T11:20+0000
2022-09-03T11:22+0000
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها نائب رئيس الحكومة الإقليمية رومان فاسيليفسكي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، فقد لقي 5 سائحين مصرعهم أثناء محاولتهم تسلق بركان كليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.وفي وقت سابق من اليوم، أخبرت خدمات الطوارئ "سبوتنيك" أن المجموعة تتكون من 12 شخصًا في المجموع، ولهذا أكد فاسيليفسكي أن "المعلومات أولية وغير دقيقة للغاية لأن الاتصال ينقطع باستمرار، قيل لي أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب شخص".وقال: "تقع المجموعة على ارتفاع 4200 متر (13780 قدمًا)، ولا تستطيع المروحية الصعود إلى هذا الارتفاع، لكن رجال الإنقاذ وصلوا بالفعل، وهم الآن على ارتفاع 3300 متر".يُعد بركان كليوتشيفسكوي، الذي يُشار إليه أيضًا باسم كليوتشيفسكوي سبوكا، أعلى جبل في سيبيريا وأعلى بركان نشط في أوراسيا على ارتفاع 4.754 مترًا.
https://sputnikarabic.ae/20201219/أعمدة-من-الرماد-تتصاعد-من-بركان-شرق-روسيا-على-ارتفاع-65-كم-صور-1047558288.html
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أخبار روسيا اليوم
مقتل 5 سائحين في بركان كليوتشيفسكوي بالشرق الأقصى لروسيا
11:20 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 11:22 GMT 03.09.2022) تابعنا عبر
أكدت السلطات الروسية مقتل 5 سائحين في بركان كليوتشيفسكوي في الشرق الأقصى لروسيا.
موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها نائب رئيس الحكومة الإقليمية رومان فاسيليفسكي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، فقد لقي 5 سائحين مصرعهم أثناء محاولتهم تسلق بركان كليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.
19 ديسمبر 2020, 09:00 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أخبرت خدمات الطوارئ "سبوتنيك" أن المجموعة تتكون من 12 شخصًا في المجموع، ولهذا أكد فاسيليفسكي أن "المعلومات أولية وغير دقيقة للغاية لأن الاتصال ينقطع باستمرار، قيل لي أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب شخص".
ولفت المسؤول إلى أنه تم نشر رجال الإنقاذ في مكان الحادث، لكنهم أجبروا على تسلق جزء من الجبل سيرًا على الأقدام.
وقال: "تقع المجموعة على ارتفاع 4200 متر (13780 قدمًا)، ولا تستطيع المروحية الصعود إلى هذا الارتفاع، لكن رجال الإنقاذ وصلوا بالفعل، وهم الآن على ارتفاع 3300 متر".
يُعد بركان كليوتشيفسكوي، الذي يُشار إليه أيضًا باسم كليوتشيفسكوي سبوكا
، أعلى جبل في سيبيريا وأعلى بركان نشط في أوراسيا على ارتفاع 4.754 مترًا.