https://sputnikarabic.ae/20220903/مقتل-5-سائحين-في-بركان-كليوتشيفسكوي-في-الشرق-الأقصى-لروسيا-1067226452.html

مقتل 5 سائحين في بركان كليوتشيفسكوي بالشرق الأقصى لروسيا

مقتل 5 سائحين في بركان كليوتشيفسكوي بالشرق الأقصى لروسيا

أكدت السلطات الروسية مقتل 5 سائحين في بركان كليوتشيفسكوي في الشرق الأقصى لروسيا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T11:20+0000

2022-09-03T11:20+0000

2022-09-03T11:22+0000

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها نائب رئيس الحكومة الإقليمية رومان فاسيليفسكي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، فقد لقي 5 سائحين مصرعهم أثناء محاولتهم تسلق بركان كليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.وفي وقت سابق من اليوم، أخبرت خدمات الطوارئ "سبوتنيك" أن المجموعة تتكون من 12 شخصًا في المجموع، ولهذا أكد فاسيليفسكي أن "المعلومات أولية وغير دقيقة للغاية لأن الاتصال ينقطع باستمرار، قيل لي أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب شخص".وقال: "تقع المجموعة على ارتفاع 4200 متر (13780 قدمًا)، ولا تستطيع المروحية الصعود إلى هذا الارتفاع، لكن رجال الإنقاذ وصلوا بالفعل، وهم الآن على ارتفاع 3300 متر".يُعد بركان كليوتشيفسكوي، الذي يُشار إليه أيضًا باسم كليوتشيفسكوي سبوكا، أعلى جبل في سيبيريا وأعلى بركان نشط في أوراسيا على ارتفاع 4.754 مترًا.

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