https://sputnikarabic.ae/20220903/موريتانيا-تكشف-عن-تحقيق-إنجاز-في-حقل-الغاز-المشترك-مع-السنغال-1067248565.html
موريتانيا تكشف عن تحقيق إنجاز بشأن حقل الغاز المشترك مع السنغال
موريتانيا تكشف عن تحقيق إنجاز بشأن حقل الغاز المشترك مع السنغال
أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم السبت، الانتهاء من 80% من عملية إنشاء حقل غاز في المياه الإقليمية المشتركة مع السنغال. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T21:42+0000
2022-09-03T21:42+0000
2022-09-03T21:43+0000
موريتانيا
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جاء هذا في تصريحات لوزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.وقال الوزير الموريتاني إن نسبة الإنجاز في الحقل المشترك بين بلاده والسنغال بلغت 80 بالمئة.وأضاف الوزير الموريتاني أن بلاده مطمئنة لمستوى تقدم الإنجاز في هذا الحقل.ولفت إلى أن بلاده لديها حقول غاز رئيسية خاضعة للتطوير أو الدراسة، بينها حقول خاصة إضافة لحقل الغاز المشترك مع السنغال.وكانت موريتانيا أعلنت في 24 مايو/ أيار الماضي، أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال.
https://sputnikarabic.ae/20220716/الرئيس-الموريتاني-يعفو-عن-8-مدانين-بالإرهاب-بعد-إعلان-توبتهم-1065151767.html
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موريتانيا
موريتانيا تكشف عن تحقيق إنجاز بشأن حقل الغاز المشترك مع السنغال
21:42 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 21:43 GMT 03.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم السبت، الانتهاء من 80% من عملية إنشاء حقل غاز في المياه الإقليمية المشتركة مع السنغال.
جاء هذا في تصريحات لوزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية
الرسمية.
وقال الوزير الموريتاني إن نسبة الإنجاز في الحقل المشترك بين بلاده والسنغال بلغت 80 بالمئة.
وأضاف الوزير الموريتاني أن بلاده مطمئنة لمستوى تقدم الإنجاز في هذا الحقل.
ولفت إلى أن بلاده لديها حقول غاز رئيسية خاضعة للتطوير أو الدراسة، بينها حقول خاصة إضافة لحقل الغاز المشترك مع السنغال.
وكانت موريتانيا أعلنت في 24 مايو/ أيار الماضي، أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال.