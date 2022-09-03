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موريتانيا تكشف عن تحقيق إنجاز بشأن حقل الغاز المشترك مع السنغال
موريتانيا تكشف عن تحقيق إنجاز بشأن حقل الغاز المشترك مع السنغال
أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم السبت، الانتهاء من 80% من عملية إنشاء حقل غاز في المياه الإقليمية المشتركة مع السنغال. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T21:42+0000
2022-09-03T21:43+0000
موريتانيا
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جاء هذا في تصريحات لوزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.وقال الوزير الموريتاني إن نسبة الإنجاز في الحقل المشترك بين بلاده والسنغال بلغت 80 بالمئة.وأضاف الوزير الموريتاني أن بلاده مطمئنة لمستوى تقدم الإنجاز في هذا الحقل.ولفت إلى أن بلاده لديها حقول غاز رئيسية خاضعة للتطوير أو الدراسة، بينها حقول خاصة إضافة لحقل الغاز المشترك مع السنغال.وكانت موريتانيا أعلنت في 24 مايو/ أيار الماضي، أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال.
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موريتانيا
موريتانيا

موريتانيا تكشف عن تحقيق إنجاز بشأن حقل الغاز المشترك مع السنغال

21:42 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 21:43 GMT 03.09.2022)
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حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . Igor Ageenko
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أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم السبت، الانتهاء من 80% من عملية إنشاء حقل غاز في المياه الإقليمية المشتركة مع السنغال.
جاء هذا في تصريحات لوزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
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وقال الوزير الموريتاني إن نسبة الإنجاز في الحقل المشترك بين بلاده والسنغال بلغت 80 بالمئة.
وأضاف الوزير الموريتاني أن بلاده مطمئنة لمستوى تقدم الإنجاز في هذا الحقل.
ولفت إلى أن بلاده لديها حقول غاز رئيسية خاضعة للتطوير أو الدراسة، بينها حقول خاصة إضافة لحقل الغاز المشترك مع السنغال.
وكانت موريتانيا أعلنت في 24 مايو/ أيار الماضي، أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال.
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