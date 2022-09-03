https://sputnikarabic.ae/20220903/موقع-عبري-إسرائيل-قد-تضطر-لاستهداف-العمق-اللبناني-في-أي-مواجهة-قادمة-1067234731.html

موقع عبري: إسرائيل قد تضطر لاستهداف العمق اللبناني في أي مواجهة قادمة

موقع عبري: إسرائيل قد تضطر لاستهداف العمق اللبناني في أي مواجهة قادمة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي قد يستهدف العمق اللبناني في حال اندلاع أي مواجهة مستقبلية مع "حزب الله". 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T15:09+0000

2022-09-03T15:09+0000

2022-09-03T15:09+0000

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048984238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_439690a8986e0108347415e74c04e27e.jpg

وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم استهداف مناطق بعمق الداخل اللبناني، في حال اندلعت حرب مع "حزب الله" بسبب استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه بين الطرفين.وتسود تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي بأنه في حال اندلاع مواجهة مع "حزب الله" اللبناني، فإن الأخير سيقوم بإسقاط آلاف الصواريخ على الداخل الإسرائيلي خلال أيام ولن تتمكن الجبهة الداخلية الإسرائيلية من مواجهة هذه الصواريخ.وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أنه على عكس العمليات العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، "حارس الأسوار" للعام الماضي، و"الفجر الصادق" للعام الحالي، والذي لم يدخل خلالهما الجيش الإسرائيلي إلى داخل قطاع غزة، فإن الجيش قد يضطر في حال الحرب مع حزب الله الدخول إلى عمق الأراضي اللبنانية.وفي السياق نفسه، قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أول أمس الخميس، إن الحزب ساهم في تغيير معادلات المنطقة.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن تصريحات الشيخ نعيم قاسم جاءت في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للجمعية العامة للمجمع العالمي لأهل البيت في العاصمة الإيرانية، طهران.وأكد قاسم أن "حزب الله ساهم في تغيير معادلات المنطقة، فتغيَّر الاتجاه من تثبيت الكيان الغاصب إلى مسار تحرير فلسطين، ومن تكريس التبعيَّة للغرب إلى استقلال الشعوب، ومن الإحباط والاستسلام إلى المقاومة وتحقيق العزة والكرامة".وشدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، على "ضرورة وحدة المسلمين وتعاونهم، ودور قيادة الولي الفقيه كبوصلة لتعزيز المشتركات ورسم خطِّ السير الموحَّد".يشار إلى أنه في السادس عشر من شهر يوليو/تموز الماضي، قال الشيخ نعيم قاسم​، إن "قدرات الحزب تطورت والعدو تراجع في بعض الأماكن"، مؤكدا أهمية الثروة النفطية والغازية في لبنان.جاءت تصريحات قاسم خلال مقابلة خاصة مع قناة "المنار" قال خلالها إنه "عندما ندخل ​الحكومة​، نحمي القرار السياسي للبلاد وبذلك نحمي ​المقاومة​"، متابعا "وجودنا يسمح بإعطاء تجربتنا والمساهمة بالإصلاح".ولفت في حديثه، إلى "أننا سنبقى في الدولة ونعمل في الحكومة قدر المتسطاع لخدمة أهلنا"، مؤكدًا "قرارانا متخذ بألا مكان للسلاح في المسائل الداخلية، ووظيفته الحصرية مقاومة الاحتلال وحماية سيادتنا". وشدد على أنه "عندما يستطيع الجيش اللبناني مواجهة إسرائيل والدفاع عن لبنان فليناقشونا في سلاح حزب الله".

https://sputnikarabic.ae/20220822/إسرائيل-تحذر-من-اندلاع-حرب-حال-هجوم-حزب-الله-على-حقل-كاريش-1066723937.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي