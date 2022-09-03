https://sputnikarabic.ae/20220903/ميدفيديف-المحللون-الغربيون-يريدون-بكل-قوة-دفع-بلدنا-إلى-مرحلة-جديدة-من-التفكك-1067220452.html
ميدفيديف: المحللون الغربيون يريدون "بكل قوة" دفع بلدنا إلى مرحلة جديدة من التفكك
ميدفيديف: المحللون الغربيون يريدون "بكل قوة" دفع بلدنا إلى مرحلة جديدة من التفكك
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن المحللين الغربيين يكتبون عن حتمية موت جميع الإمبراطوريات ويريدون دفع روسيا إلى جولة جديدة من التفكك بكل... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T09:12+0000
2022-09-03T09:12+0000
2022-09-03T09:12+0000
روسيا
ديمتري ميدفيديف
الاتحاد السوفياتي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065372603_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d2dc322af60b75f8b648c551295823be.jpg
وكتب ميدفيديف عبر حسابه على موقع "تليغرام" حول كيفية حدوث "تدمير فوري لمؤسسات الدولة" في نهاية الحكم السوفيتي.ووفقا له، فإن هذا التدهور هو الذي يطلق عملية لا رجعة فيها لانهيار الدولة.وقد وصف نائب رئيس مجلس الأمن هذه الحجج بأنها "أحلام قذرة للمنحرفين الأنغلو ساكسونيين، وهم ينامون مع الفكر السري لانهيار دولتنا" والتفكير في "كيفية تمزيقنا إلى أشلاء، تمزيقنا إلى أشلاء".وأشار إلى أنه على الرغم من كل الاختلاف في تقييمات سلوك سلطات الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت وروسيا، فقد تمكنوا من الحفاظ على الترسانة النووية للبلاد، والتي يتم الحفاظ عليها اليوم على مستوى عالٍ للغاية. وهذا أفضل ضمان للحفاظ على روسيا العظمى".
https://sputnikarabic.ae/20220830/ميدفيديف-الأوروبيون-يكشفون-وجههم-الحقيقي-1067056403.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065372603_222:0:2914:2019_1920x0_80_0_0_5618e2c911e7bb179abca756956604ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ديمتري ميدفيديف, الاتحاد السوفياتي
روسيا, ديمتري ميدفيديف, الاتحاد السوفياتي
ميدفيديف: المحللون الغربيون يريدون "بكل قوة" دفع بلدنا إلى مرحلة جديدة من التفكك
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن المحللين الغربيين يكتبون عن حتمية موت جميع الإمبراطوريات ويريدون دفع روسيا إلى جولة جديدة من التفكك بكل الوسائل، باستخدام الأحداث في أوكرانيا، مضيفا أن "الأحلام القذرة للمنحرفين الأنغلو ساكسونيين" حول انهيار روسيا خطيرة للغاية، ولا ينبغي الاستهانة بها.
وكتب ميدفيديف عبر حسابه على موقع "تليغرام" حول كيفية حدوث "تدمير فوري لمؤسسات الدولة" في نهاية الحكم السوفيتي.ووفقا له، فإن هذا التدهور هو الذي يطلق عملية لا رجعة فيها لانهيار الدولة.
وأضاف: "لماذا أتذكر هذا؟ لقد شاهدت كيف يكتب المحللون في الخارج مرة أخرى بأيد مرتجفة عن حتمية موت جميع الإمبراطوريات. ويتحدث العديد من السياسيين الغربيين بصوت عالٍ عن ذلك. مثلا، انهارت الإمبراطورية الإسبانية والإمبراطورية الإنجليزية والبعض الآخر أنهت عهدها. وروسيا - لا، حتى على الرغم من انهيار الاتحاد السوفيتي، وهذا سيء. لذلك، يرون أنه يجب عليهم بكل الوسائل دفع بلادنا إلى جولة جديدة من التفكك، والاستفادة من الصراع المسلح في أوكرانيا، وفعل كل شيء حتى تتوقف مؤسسات الدولة الروسية عن العمل. وحرمان البلد من الحكم الفعال كما كان في عام 1991. ونتيجة لذلك، القضاء على روسيا من المجال السياسي".
وقد وصف نائب رئيس مجلس الأمن هذه الحجج بأنها "أحلام قذرة للمنحرفين الأنغلو ساكسونيين، وهم ينامون مع الفكر السري لانهيار دولتنا" والتفكير في "كيفية تمزيقنا إلى أشلاء، تمزيقنا إلى أشلاء".
وتابع: "لكن مثل هذه المحاولات خطيرة للغاية حقا. لا ينبغي الاستهانة بها. تماما مثل أي شيء آخر. يتجاهل هؤلاء "الحالمون"عمدا بديهية بسيطة: التفكك العنيف لقوة نووية هو دائما لعبة شطرنج مع الموت، حيث يُعرف ذلك بالضبط عندما يكون الكش ملك. يوم القيامة للبشرية".
وأشار إلى أنه على الرغم من كل الاختلاف في تقييمات سلوك سلطات الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت وروسيا، فقد تمكنوا من الحفاظ على الترسانة النووية للبلاد، والتي يتم الحفاظ عليها اليوم على مستوى عالٍ للغاية. وهذا أفضل ضمان للحفاظ على روسيا العظمى".