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نائب بريطاني يتحدث عن التوقيت المحتمل لاستخدام الأسلحة النووية
نائب بريطاني يتحدث عن التوقيت المحتمل لاستخدام الأسلحة النووية
أعلن توبياس إلوود، نائب حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، على الهواء على راديو "تايمز"، عن التوقيت الذي قد يتم استخدام أسلحة نووية تكتيكية فيه في... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T10:10+0000
2022-09-03T10:10+0000
العالم
بريطانيا
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ويرجع ذلك في رأيه إلى التوتر المتزايد على الساحة الدولية.وقال: "نحن نعيش في عقد صعب للغاية. عالمنا سوف يتغير. أعتقد، مهما بدا الأمر مخيفًا، أننا سنرى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في السنوات العشر القادمة".يعتقد البرلماني أن بريطانيا بحاجة إلى "ونستون تشرشل جديد" يساعد البلاد على النجاة من عقد "صعب للغاية".وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، التي تشارك في السباق على مقعد رئيس وزراء البلاد، في وقت سابق إنها ستكون مستعدة، إذا لزم الأمر، للضغط على الزر لإطلاق سلاح نووي.
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

نائب بريطاني يتحدث عن التوقيت المحتمل لاستخدام الأسلحة النووية

10:10 GMT 03.09.2022
© Depositphotos / Sergey Nivensانفجار نووي في المحيط
انفجار نووي في المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Depositphotos / Sergey Nivens
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أعلن توبياس إلوود، نائب حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، على الهواء على راديو "تايمز"، عن التوقيت الذي قد يتم استخدام أسلحة نووية تكتيكية فيه في العالم.
ويرجع ذلك في رأيه إلى التوتر المتزايد على الساحة الدولية.
وقال: "نحن نعيش في عقد صعب للغاية. عالمنا سوف يتغير. أعتقد، مهما بدا الأمر مخيفًا، أننا سنرى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في السنوات العشر القادمة".
يعتقد البرلماني أن بريطانيا بحاجة إلى "ونستون تشرشل جديد" يساعد البلاد على النجاة من عقد "صعب للغاية".
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، التي تشارك في السباق على مقعد رئيس وزراء البلاد، في وقت سابق إنها ستكون مستعدة، إذا لزم الأمر، للضغط على الزر لإطلاق سلاح نووي.
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