عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/ناسا-تؤجل-إطلاق-صاروخها-إلى-القمر-حتى-أكتوبر-1067239979.html
ناسا تؤجل إطلاق صاروخها إلى القمر حتى أكتوبر
ناسا تؤجل إطلاق صاروخها إلى القمر حتى أكتوبر
قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بيل نيلسون، اليوم السبت إن المحاولة التالية لإطلاق صاروخ أمريكي فائق الثقل إلى القمر يمكن أن تتم في شهر أكتوبر/تشرين... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T16:56+0000
2022-09-03T16:56+0000
ناسا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102242/10/1022421029_0:144:4593:2727_1920x0_80_0_0_a8c4a3b91d73e16b3936b6f14506b2fd.jpg
وأضاف نيلسون خلال بث مباشر من محطة الإطلاق الفضائية في "كيب كانافيرال": "سيجتمع فريق إدارة المهمة اليوم، وسيدرسون الموقف ويرون ما إذا كانت هناك فرصة الآن (للإطلاق) أو إذا كان عليهم العودة إلى ورشة التجميع، وإذا اتخذوا مثل هذا القرار، فسيتم الإطلاق في أكتوبر".وتعطلت المحاولة الثانية لإطلاق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صاروخها إلى القمر، اليوم السبت، بعد اكتشاف تسرب للوقود.وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن إطلاق صاروخ "ناسا" إلى القمر واجه تسريبا خطيرا للوقود، حين بدأ فريق الإطلاق بتزويده بالوقود للإقلاع في رحلة تجريبية يجب أن تتم بنجاح قبل صعود رواد الفضاء على متنها.يشار إلى أنها المرة الثانية خلال لأسبوع، التي عمد فيها فريق الإطلاق إلى تحميل ما يقرب من مليون غالون من الوقود في الصاروخ الذي يبلغ طوله 98 مترا، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، لكن المحاولة توقفت بسبب تنبيه جهاز استشعار بالمحرك بوجود تسريب وقود.
https://sputnikarabic.ae/20220829/فشل-إطلاق-أقوى-صواريخ-ناسا-1066981658.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102242/10/1022421029_250:0:4325:3056_1920x0_80_0_0_6ef05522d0656727159060f012584df5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية
ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية

ناسا تؤجل إطلاق صاروخها إلى القمر حتى أكتوبر

16:56 GMT 03.09.2022
© flickr.com / Mat Hampsonشعار ناسا
شعار ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© flickr.com / Mat Hampson
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بيل نيلسون، اليوم السبت إن المحاولة التالية لإطلاق صاروخ أمريكي فائق الثقل إلى القمر يمكن أن تتم في شهر أكتوبر/تشرين الأول إذا قررت قيادة مهمة "أرتيميس-1" إزالته من منصة الإطلاق للقضاء على أسباب فقد الوقود.
وأضاف نيلسون خلال بث مباشر من محطة الإطلاق الفضائية في "كيب كانافيرال": "سيجتمع فريق إدارة المهمة اليوم، وسيدرسون الموقف ويرون ما إذا كانت هناك فرصة الآن (للإطلاق) أو إذا كان عليهم العودة إلى ورشة التجميع، وإذا اتخذوا مثل هذا القرار، فسيتم الإطلاق في أكتوبر".
وتعطلت المحاولة الثانية لإطلاق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صاروخها إلى القمر، اليوم السبت، بعد اكتشاف تسرب للوقود.
إطلاق مركبة سبيس إكس والتي تحمل اسم كرو دراغون عن طريق صاروخ فالكون 9، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
فشل إطلاق "أقوى صواريخ ناسا"
29 أغسطس, 13:00 GMT
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن إطلاق صاروخ "ناسا" إلى القمر واجه تسريبا خطيرا للوقود، حين بدأ فريق الإطلاق بتزويده بالوقود للإقلاع في رحلة تجريبية يجب أن تتم بنجاح قبل صعود رواد الفضاء على متنها.
يشار إلى أنها المرة الثانية خلال لأسبوع، التي عمد فيها فريق الإطلاق إلى تحميل ما يقرب من مليون غالون من الوقود في الصاروخ الذي يبلغ طوله 98 مترا، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، لكن المحاولة توقفت بسبب تنبيه جهاز استشعار بالمحرك بوجود تسريب وقود.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала