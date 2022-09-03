https://sputnikarabic.ae/20220903/ناسا-تؤجل-إطلاق-صاروخها-إلى-القمر-حتى-أكتوبر-1067239979.html
ناسا تؤجل إطلاق صاروخها إلى القمر حتى أكتوبر
ناسا تؤجل إطلاق صاروخها إلى القمر حتى أكتوبر
قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بيل نيلسون، اليوم السبت إن المحاولة التالية لإطلاق صاروخ أمريكي فائق الثقل إلى القمر يمكن أن تتم في شهر أكتوبر/تشرين... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T16:56+0000
2022-09-03T16:56+0000
2022-09-03T16:56+0000
ناسا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف نيلسون خلال بث مباشر من محطة الإطلاق الفضائية في "كيب كانافيرال": "سيجتمع فريق إدارة المهمة اليوم، وسيدرسون الموقف ويرون ما إذا كانت هناك فرصة الآن (للإطلاق) أو إذا كان عليهم العودة إلى ورشة التجميع، وإذا اتخذوا مثل هذا القرار، فسيتم الإطلاق في أكتوبر".وتعطلت المحاولة الثانية لإطلاق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صاروخها إلى القمر، اليوم السبت، بعد اكتشاف تسرب للوقود.وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن إطلاق صاروخ "ناسا" إلى القمر واجه تسريبا خطيرا للوقود، حين بدأ فريق الإطلاق بتزويده بالوقود للإقلاع في رحلة تجريبية يجب أن تتم بنجاح قبل صعود رواد الفضاء على متنها.يشار إلى أنها المرة الثانية خلال لأسبوع، التي عمد فيها فريق الإطلاق إلى تحميل ما يقرب من مليون غالون من الوقود في الصاروخ الذي يبلغ طوله 98 مترا، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، لكن المحاولة توقفت بسبب تنبيه جهاز استشعار بالمحرك بوجود تسريب وقود.
https://sputnikarabic.ae/20220829/فشل-إطلاق-أقوى-صواريخ-ناسا-1066981658.html
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ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية
ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية
ناسا تؤجل إطلاق صاروخها إلى القمر حتى أكتوبر
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قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بيل نيلسون، اليوم السبت إن المحاولة التالية لإطلاق صاروخ أمريكي فائق الثقل إلى القمر يمكن أن تتم في شهر أكتوبر/تشرين الأول إذا قررت قيادة مهمة "أرتيميس-1" إزالته من منصة الإطلاق للقضاء على أسباب فقد الوقود.
وأضاف نيلسون خلال بث مباشر من محطة الإطلاق الفضائية في "كيب كانافيرال": "سيجتمع فريق إدارة المهمة اليوم، وسيدرسون الموقف ويرون ما إذا كانت هناك فرصة الآن (للإطلاق) أو إذا كان عليهم العودة إلى ورشة التجميع، وإذا اتخذوا مثل هذا القرار، فسيتم الإطلاق في أكتوبر".
وتعطلت المحاولة الثانية لإطلاق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صاروخها إلى القمر، اليوم السبت، بعد اكتشاف تسرب للوقود.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس
" إن إطلاق صاروخ "ناسا" إلى القمر واجه تسريبا خطيرا للوقود، حين بدأ فريق الإطلاق بتزويده بالوقود للإقلاع في رحلة تجريبية يجب أن تتم بنجاح قبل صعود رواد الفضاء على متنها.
يشار إلى أنها المرة الثانية خلال لأسبوع، التي عمد فيها فريق الإطلاق إلى تحميل ما يقرب من مليون غالون من الوقود في الصاروخ الذي يبلغ طوله 98 مترا، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، لكن المحاولة توقفت بسبب تنبيه جهاز استشعار بالمحرك بوجود تسريب وقود.