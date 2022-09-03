https://sputnikarabic.ae/20220903/نواب-ومفكرون-ليبيون-نجاح-المبعوث-الأممي-الجديد-لليبيا-في-مهمته-رهن-بمدى-توافق-الدول-الكبرى-1067242026.html

نواب ومفكرون ليبيون: نجاح المبعوث الأممي الجديد لليبيا في مهمته رهن بمدى توافق الدول الكبرى

نواب ومفكرون ليبيون: نجاح المبعوث الأممي الجديد لليبيا في مهمته رهن بمدى توافق الدول الكبرى

اعتبر نواب ومفكرون ليبيون، أن فرص نجاح الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، في مهمته كمبعوث أممي خاص لليبيا، ستكون رهنا بمدى توافق الدول الكبرى، وأكدوا أن... 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T18:11+0000

2022-09-03T18:11+0000

2022-09-03T18:11+0000

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بنغازي– سبوتنيك. وقال عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "تعيين مبعوث جديد لليبيا هو أمر بروتوكولي في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهو ناقل للأفكار والتناقضات والصراعات بين الدول الكبرى في الملف الليبي لكي يأتي نهاية كل شهر ليلقي بإحاطته أمام من هم سبب دمار وتفتت وخراب ليبيا". حسب تعبيره.ورأى عضو البرلمان الليبي أن "باتيلي لن يقدم ولن يؤخر في الأزمة الليبية وفرص النجاح أو الفشل مرهونة بمدى توافق الدول الكبرى في مجلس الأمن وحصول تفاهمات فيما بينها على تقاسم الكعكة الليبية الدسمة".واعتبر الدرسي أن "فرص نجاح باتيلي لحل الأزمة الليبية ما تزال بعيدة المنال".وأردف "بل هناك بوادر انقسام كبير وحاد في الداخل الليبي تلوح في الأفق، ما يعني أنه لن يكون أفضل حالا من سابقيه، بل أن الظروف التي عاصرت سابقيه كانت أفضل لحلحلة المشكل الليبي والعالم اليوم يشهد أشد الأزمات بعد الحرب الباردة، والاصطافات والتحالفات بين الدول العظمى على أشدها وهي تلك الدول صاحبة الفيتو في مجلس الأمن الدولي ما يجعلني اعتقد أن مهمة المبعوث الأممي الجديد لن تطول على رأس البعثة الأممية للدعم في ليبيا".وحول ما إذا كان يرى أن باتيلي سيعتمد على خارطة الطريق التي اعتمدت من جانب المبعوثين السابقين، غسان سلامة وستيفاني ويليامز، ويمضي قدماً في تنفيذ تلك الخارطة للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بوجود حكومة الوحدة الوطنية أو مع الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أم أنه سيعتمد خطة جديدة، قال الدرسي إنها "ليست خطة سلامة ولا ويليامز، لكنها خطة من يدير الأزمة ولا يريد حلها بمعنى تمديد الأزمة وخلق نقاط داخل الاتفاق. يعلمون جيداً أنها ستكون القشة التي ستقصم ظهر البعير".وتابع "ما الذي سيقوله المبعوث الجديد، وما هي خطته لا أحد يعرف ولكن أعتقد أنه سيسير على الخطة السابقة مع بعض التعديلات التي تتعلق بالمسار الدستوري وقوانين الانتخابات، وهذا في حقيقة الأمر لب الموضوع وسبب المشكلة وهو عقبة كأداء أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".وأضاف البرلماني الليبي أن "الأميركان صرحوا بإمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل وجود حكومتين. لكن المشكل الأكبر هي القوانين التوافقية وهذا الخلاف الحاد عليها بين التشريعيين".وعن موقف مجلس النواب الليبي من تعيين المبعوث الأممي الجديد، قال الدرسي"لم يصدر عن مجلس النواب أي تعليق بشأن تعيين المبعوث الجديد، ولكن يوم الاثنين القادم، سيعقد مجلس النواب جلسة في مدينة بنغازي وحتما سيصدر بيان بهذا الخصوص".واستطرد قائلا:من جهته قال أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في جامعة بنغازي والوكيل الأسبق لوزارة الخارجية الليبية، عثمان البدري، لوكالة سبوتنيك، إن تعيين عبدالله باتيلي مبعوثاً أمميا خاصاً جديداً إلى ليبيا "جاء بعد أن كان هناك عدم توافق لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول استمرار ستيفاني وليامز على رأس البعثة الأممية للدعم في ليبيا"، معتبراً أن الدفع بشخصية من قارة أفريقيا جاء من الصين وبموافقة روسيا.وحول ما يمكن لباتيلي تقديمه وما هي فرص نجاحه في في الوصول إلى حل جذري للأزمة الليبية، رأى البدري أن "باتيلي لن ينجح إذا عمل على نفس نهج واستراتيجيات المبعوثين السابقين لليبيا، الذي بلغ عددهم 8 مبعوثين"، معتبرا أن كل الخطط السابقة كانت "لإدارة الأزمة الليبية وليس لحلها".وقال الأكاديمي الليبي إن المبعوث الأممي الجديد "يمكن أن ينجح في مهمته، لو أنه قام بالتواصل مباشرة مع الليبيين جميعاً، وحاول معرفة وجهة النظر الحقيقية، وهي معروفة وتتمثل في الدفع باتجاه إجراء انتخابات حرة ونزيهة سوء كانت برلمانية أو رئاسية".وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين عبد الله باتيلي من السنغال، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وجاء في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن باتيلي يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاما مع حكومته الوطنية السنغالية، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة، وأشار إلى أنه فيما يتعلق بليبيا فقد عمل في عام 2021 كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وأشار إلى أن باتيلي شغل في السابق منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي خلال عامي 2013 و2014، ثم رئيسا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا، في الغابون في الفترة بين 2014 و2016، كما عين في 2018 كمستشار خاص للأمين العام بشأن مدغشقر، قبل أن يصبح خبيرا مستقلا لمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20220903/الدبيبة-يؤكد-دعم-حكومة-الوحدة-للمبعوث-الأممي-الجديد-في-ليبيا-1067231112.html

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