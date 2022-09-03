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https://sputnikarabic.ae/20220903/هزة-أرضية-بقوة-39-درجة-تضرب-محافظة-ذي-قار-العراقية-1067246397.html
هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب محافظة ذي قار العراقية
هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب محافظة ذي قار العراقية
ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم السبت، محافظة ذي قار جنوبي العراق. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T20:49+0000
2022-09-03T20:49+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك وفق بيان للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، بحسب شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية.وقال قسم الرصد الزلزالي "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية، مساء هذا اليوم السبت الموافق 03/09/2022 عند الساعة 05:54 بالتوقيت المحلي، تبعد 29 كم جنوب غرب قضاء سوق الشيوخ من محافظة الناصرية"، مركز محافظة ذي قار.ولفت إلى أن قوة الهزة الأرضية بلغت "3.9 درجة ريختر تم الشعور بها من قبل المواطنين".وحتى الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش لم يتم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الهزة التي ضربت ذي قار.وكانت المحافظة العراقية ذاتها قد شهدت في 30 مايو/آيار الماضي هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجة ريختر.
https://sputnikarabic.ae/20220705/العراق-تسجيل-هزة-أرضية-بقوة-41-درجة-في-السليمانية-1064701825.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب محافظة ذي قار العراقية

20:49 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم السبت، محافظة ذي قار جنوبي العراق.
جاء ذلك وفق بيان للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، بحسب شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية.
وقال قسم الرصد الزلزالي "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية، مساء هذا اليوم السبت الموافق 03/09/2022 عند الساعة 05:54 بالتوقيت المحلي، تبعد 29 كم جنوب غرب قضاء سوق الشيوخ من محافظة الناصرية"، مركز محافظة ذي قار.
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ولفت إلى أن قوة الهزة الأرضية بلغت "3.9 درجة ريختر تم الشعور بها من قبل المواطنين".
وحتى الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش لم يتم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الهزة التي ضربت ذي قار.
وكانت المحافظة العراقية ذاتها قد شهدت في 30 مايو/آيار الماضي هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجة ريختر.
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