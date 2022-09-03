https://sputnikarabic.ae/20220903/هل-تتخلص-تشيلي-من-دستور-بيونشيه؟-1067241848.html

هل تتخلص تشيلي من دستور بيونشيه؟

هل تتخلص تشيلي من دستور بيونشيه؟

يتوجه ملايين التشيليين غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء دستوري، قد يؤدي التصويت "بنعم" عليه إلى طي صفحة الدستور الموروث عن حقبة... 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T18:09+0000

2022-09-03T18:09+0000

2022-09-03T18:09+0000

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ولأكثر من أربعة عقود، حكمت تشيلي بمجموعة من المبادئ التي كتبها دكتاتورية وحشية كانت مسؤولة عن تعذيب وقتل الآلاف.تمت كتابة دستور 1980، رغم تعديله منذ ذلك الحين، لمساعدة النظام الاستبدادي للجنرال أوغستو بينوشيه على تعزيز قبضته على السلطة، حيث ظل حاكما للبلاد يين ديسمبر/كانون الأول 1974 إلى مارس/آذار 1990.سيصوت التشيليون يوم غد الأحد على رؤية مختلفة تماما لبلدهم، وهو دستور يمكن أن يحول هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى نموذج مختلف، وفق صحيفة "واشنطن بوست".يقول مؤيدو أول دستور تمت صياغته ديمقراطيا في البلاد إنه من بين أكثر الدساتير شمولا في العالم. ويصف شيلي كدولة مكونة من عدة أمم أصلية تتمتع بالحكم الذاتي، ويقر بواجب الدولة الوطني في توفير شبكة أمان اجتماعي لجميع المواطنين، ويضمن التكافؤ بين الجنسين في الشركات الحكومية والعامة والخاصة.مسودة الدستور الجديد التي تقع في 178 صفحة وتتضمن 388 مادة و57 معيارا انتقاليا، تضع الأساس لإطار قانوني لتشكيل دولة جديدة، ديمقراطية واجتماعية أساسا، وإيكولوجية بشكل قوي، وقلقة بشأن أقلياتها الأصلية، ودولة أكثر تقدما تبتعد بسلاسة عن النزعة المحافظة التي شكلها دستور 1980، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بصورة بينوشيه.ولعل أكثر ما يلفت الانتباه هو المسار الذي قاد تشيلي إلى التصويت على مسودة الدستور الجديد، والذي بدأ بشهور من الاحتجاجات الحاشدة، التي أشعلتها زيادة في أسعار مترو الأنفاق، المعروفة باسم الانفجار الاجتماعي في أكتوبر/تشرين الأول 2019.مع تصاعد حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الحكومية - احترقت الحافلات ومحطات المترو، وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل 34 شخصا وإصابة 460 آخرين بجروح في العيون، بسبب الرصاص والغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة.ولاحقا، تفاوضت مجموعة من السياسيين على حل طموح: استفتاء لصياغة دستور جديد، وهو الميثاق المدعوم من الرئيس اليساري غابرييل بوريك، لكنه قد يكون عرضة للفشل حيث أظهرت استطلاعات الرأي الشهر الماضي أن نسبة كبيرة من الناخبين يخططون لرفضه.جرى انتخاب بوريك (36 عاما) رئيسا لتشيلي أواخر العام 2021 والذي أكد على الرغبة الواضحة في تضميد جراح الماضي والمضي قدما على أسس وقواعد جديدة للعبة.الحملة التي استمرت لأشهر للترويج لمسودة الدستور شابتها معلومات مضللة وتضليل وارتباك حول محتوى الوثيقة المكونة من 388 مقالة.يقول المؤيدون إن ذلك سيساعد في تحقيق العدالة لمجتمع غير متكافئ بشكل كبير وتوسيع نطاق الحقوق في التعليم عالي الجودة والمياه والرعاية الصحية.وقد جادل النقاد، بمن فيهم بعض الأصوات البارزة التي تُعرف باسم يسار الوسط، بأن مقترحاتها، لا سيما تلك التي تخلق تغييرات هيكلية في النظام السياسي والقضائي للبلاد، متطرفة للغاية، وقال البعض إنها ستدمر اقتصاد تشيلي المستقر والمزدهر نسبيًا.لم يتم السماح باستطلاعات الرأي في الأسبوعين الماضيين، وفي انتظار أن يحسم التصويت الإلزامي مصير دستور بينوشيه الذي تم تعديله عشرات المرات بعد العودة إلى النظام الديمقراطي.

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