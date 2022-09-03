https://sputnikarabic.ae/20220903/واشنطن-الإدارة-الأمريكية-ترى-أن-الاتفاق-مع-إيران-هو-أفضل-خيار-1067222464.html
واشنطن: الإدارة الأمريكية ترى أن الاتفاق مع إيران هو أفضل خيار
واشنطن: الإدارة الأمريكية ترى أن الاتفاق مع إيران هو أفضل خيار
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن "الإدارة الأمريكية ترى أن الاتفاق مع إيران هو أفضل خيار". 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T09:49+0000
2022-09-03T09:49+0000
2022-09-03T09:49+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062809154_0:230:3070:1957_1920x0_80_0_0_5aad73ee294c2ad4482766899dcb490e.jpg
وقال الخارجية الأمريكية، في تصريحات مع قناة "العربية"، إن "واشنطن تنسق مع حلفائها، ونصّر على التحقيق مع إيران في آثار اليورانيوم في منشآتها".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني أن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة الاتفاق النووي.غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية وتدرسها، لكنها "غير بناءة".وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sputnikarabic.ae/20220902/الولايات-المتحدة-رد-إيران-على-المقترحات-الأمريكية-بشأن-الاتفاق-النووي-بـغير-بناء-1067167329.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062809154_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_3833d37377b39be7ab8a44bb66118dbb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني
واشنطن: الإدارة الأمريكية ترى أن الاتفاق مع إيران هو أفضل خيار
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن "الإدارة الأمريكية ترى أن الاتفاق مع إيران هو أفضل خيار".
وقال الخارجية الأمريكية، في تصريحات مع قناة "العربية"، إن "واشنطن تنسق مع حلفائها، ونصّر على التحقيق مع إيران في آثار اليورانيوم في منشآتها".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني أن طهران أرسلت ردا
"بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة الاتفاق النووي.
غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح لـ"سبوتنيك
"، بأن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية وتدرسها، لكنها "غير بناءة".
وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران
بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.