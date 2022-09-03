https://sputnikarabic.ae/20220903/وزارة-العمل-البحرينية-لدينا-83-مؤسسة-تدريبية-أهلت-أكثر-من-29-ألف-متدرب-في-2021-1067222305.html
وزارة العمل البحرينية: لدينا 83 مؤسسة تدريبية أهلت أكثر من 29 ألف متدرب في 2021
وزارة العمل البحرينية: لدينا 83 مؤسسة تدريبية أهلت أكثر من 29 ألف متدرب في 2021
أكد تقرير صادر عن وزارة العمل البحرينية أن الوزارة تشرف على 83 مؤسسة تدريبية، قامت بتأهيل 29 ألف متدرب في مجالات مختلفة، خلال عام 2021. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T09:42+0000
2022-09-03T09:42+0000
2022-09-03T09:42+0000
البحرين
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ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية، فقد تم تدريب أكثر من 29553 متدربًا، بارتفاع بلغ 254% مقارنة بالعام 2020، والذي بلغ إجمالي عدد المتدربين فيه 8352 متدربًا.وتضمن تقرير وزارة العمل البحرينية الإشارة إلى أن "أكثر القطاعات والبرامج الجاذبة للمتدربين هي مجالات الصحة والسلامة المهنية بشقيها النظري والعملي، حيث شكلت البرامج التدريبية في مجال تشغيل المعدات الصناعية والإنشائية الثقيلة 40%، تليها البرامج الإدارية بنسبة 29%".ولفت التقرير إلى أن "المجال الهندسي بمختلف تخصصاته من هندسة طيران وهندسة كهربائية وميكانيكية جاء بنسبة 16%، أما المجالات الأخرى، ومنها الاتصال واللغات والمجال الطبي والتموين والفندقة فقد بلغت نسبتها 15% من البرامج التدريبية المهنية المنفذة في العام 2021".وشدد الوزير البحريني على ضرورة "تشجيع الاستثمار في التدريب في القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية".
https://sputnikarabic.ae/20211216/البحرين-تعرب-عن-اهتمامها-بالاستثمار-في-إثيوبيا-في-تعدين-وتصنيع-الألمنيوم-والكوبالت-1054239344.html
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البحرين
وزارة العمل البحرينية: لدينا 83 مؤسسة تدريبية أهلت أكثر من 29 ألف متدرب في 2021
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أكد تقرير صادر عن وزارة العمل البحرينية أن الوزارة تشرف على 83 مؤسسة تدريبية، قامت بتأهيل 29 ألف متدرب في مجالات مختلفة، خلال عام 2021.
ووفقا للتقرير
الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية، فقد تم تدريب أكثر من 29553 متدربًا، بارتفاع بلغ 254% مقارنة بالعام 2020، والذي بلغ إجمالي عدد المتدربين فيه 8352 متدربًا.
16 ديسمبر 2021, 14:29 GMT
وتضمن تقرير وزارة العمل البحرينية الإشارة إلى أن "أكثر القطاعات والبرامج الجاذبة للمتدربين هي مجالات الصحة والسلامة المهنية بشقيها النظري والعملي، حيث شكلت البرامج التدريبية في مجال تشغيل المعدات الصناعية
والإنشائية الثقيلة 40%، تليها البرامج الإدارية بنسبة 29%".
ولفت التقرير إلى أن "المجال الهندسي بمختلف تخصصاته من هندسة طيران وهندسة كهربائية وميكانيكية جاء بنسبة 16%، أما المجالات الأخرى، ومنها الاتصال واللغات والمجال الطبي والتموين والفندقة فقد بلغت نسبتها 15% من البرامج التدريبية المهنية المنفذة في العام 2021".
من جهته أكد وزير العمل البحريني، جميل بن محمد علي حميدان، أن وزارته "تعمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) لدعم استقرار عملية التدريب بمؤسسات التدريب الخاصة، وتحسين جودة مخرجات معاهد ومراكز التدرب وتطوير أدائها وهي شريك أساسي في محور التنمية البشرية".
وشدد الوزير البحريني على ضرورة "تشجيع الاستثمار في التدريب في القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية".