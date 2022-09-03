https://sputnikarabic.ae/20220903/وزارة-العمل-البحرينية-لدينا-83-مؤسسة-تدريبية-أهلت-أكثر-من-29-ألف-متدرب-في-2021-1067222305.html

وزارة العمل البحرينية: لدينا 83 مؤسسة تدريبية أهلت أكثر من 29 ألف متدرب في 2021

وزارة العمل البحرينية: لدينا 83 مؤسسة تدريبية أهلت أكثر من 29 ألف متدرب في 2021

أكد تقرير صادر عن وزارة العمل البحرينية أن الوزارة تشرف على 83 مؤسسة تدريبية، قامت بتأهيل 29 ألف متدرب في مجالات مختلفة، خلال عام 2021. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T09:42+0000

2022-09-03T09:42+0000

2022-09-03T09:42+0000

البحرين

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ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية، فقد تم تدريب أكثر من 29553 متدربًا، بارتفاع بلغ 254% مقارنة بالعام 2020، والذي بلغ إجمالي عدد المتدربين فيه 8352 متدربًا.وتضمن تقرير وزارة العمل البحرينية الإشارة إلى أن "أكثر القطاعات والبرامج الجاذبة للمتدربين هي مجالات الصحة والسلامة المهنية بشقيها النظري والعملي، حيث شكلت البرامج التدريبية في مجال تشغيل المعدات الصناعية والإنشائية الثقيلة 40%، تليها البرامج الإدارية بنسبة 29%".ولفت التقرير إلى أن "المجال الهندسي بمختلف تخصصاته من هندسة طيران وهندسة كهربائية وميكانيكية جاء بنسبة 16%، أما المجالات الأخرى، ومنها الاتصال واللغات والمجال الطبي والتموين والفندقة فقد بلغت نسبتها 15% من البرامج التدريبية المهنية المنفذة في العام 2021".وشدد الوزير البحريني على ضرورة "تشجيع الاستثمار في التدريب في القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية".

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