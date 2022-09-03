https://sputnikarabic.ae/20220903/وزيرة-الطاقة-الفرنسية-استئناف-تشغيل-جميع-المفاعلات-النووية-في-البلاد-بحلول-الشتاء-1067225943.html
وزيرة الطاقة الفرنسية: استئناف تشغيل جميع المفاعلات النووية في البلاد بحلول الشتاء
وزيرة الطاقة الفرنسية: استئناف تشغيل جميع المفاعلات النووية في البلاد بحلول الشتاء
قالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر، إنه سوف يتم استئناف العمل في جميع المفاعلات النووية في البلاد بحلول الشتاء المقبل. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T11:10+0000
2022-09-03T11:10+0000
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وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، جاء ذلك في أعقاب اجتماع خاص للحكومة بشأن قضايا الطاقة، أمس الجمعة.وكان 32 مفاعلا نوويا من مفاعلات فرنسا البالغ عددها 65، قد تم إغلاقها من أجل أعمال الصيانة الدورية وفي بعض الحالات لإصلاح مشكلات التآكل.وأضأفت الوزيرة أن الحكومة تتخذ خطوات لـ "تجنب الإجراءات التقييدية" بشأن استخدام الطاقة في الشتاء.وأوضحت أن "هناك جدولا زمنيا ينص على أنه ابتداء من أكتوبر/ تشرين أول، سيتم تشغيل محطة نووية جديدة مرة أخرى كل أسبوع".كما أشارت روناتشر إلى أن مخازن الغاز الاستراتيجية للبلاد ممتلئة بنسبة 92%.وتعتمد فرنسا على الطاقة النووية في توليد 67% من كهربائها -أكثر من أي بلد آخر- وعلى الغاز لتوليد 7% من الكهرباء.يذكر أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن حذرت الثلاثاء الماضي، من أن السيناريو الأسوأ هذا الشتاء قد يؤدي إلى انقطاعات دورية في التيار الكهربائي لمدة ساعتين بالمنازل الفرنسية.وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف من أن روسيا ربما تقطع إمدادات الغاز وأن هذه الواردات من الغاز الطبيعي المسال لن تكون كافية لتلبية احتياجات أوروبا من الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20220826/مدفيديف-أوروبا-لن-تحصل-على-كميات-الغاز-التي-تريدها-إذا-قامت-بـ-لي-ذراع-روسيا-1066884457.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
وزيرة الطاقة الفرنسية: استئناف تشغيل جميع المفاعلات النووية في البلاد بحلول الشتاء
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قالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر، إنه سوف يتم استئناف العمل في جميع المفاعلات النووية في البلاد بحلول الشتاء المقبل.
وحسب وكالة
"أسوشيتد برس"، جاء ذلك في أعقاب اجتماع خاص للحكومة بشأن قضايا الطاقة، أمس الجمعة.
وكان 32 مفاعلا نوويا من مفاعلات فرنسا البالغ عددها 65، قد تم إغلاقها من أجل أعمال الصيانة الدورية وفي بعض الحالات لإصلاح مشكلات التآكل.
وأضأفت الوزيرة أن الحكومة تتخذ خطوات لـ "تجنب الإجراءات التقييدية" بشأن استخدام الطاقة في الشتاء.
وأوضحت أن "هناك جدولا زمنيا ينص على أنه ابتداء من أكتوبر/ تشرين أول، سيتم تشغيل محطة نووية جديدة مرة أخرى كل أسبوع".
كما أشارت روناتشر إلى أن مخازن الغاز الاستراتيجية للبلاد ممتلئة بنسبة 92%.
وتعتمد فرنسا
على الطاقة النووية في توليد 67% من كهربائها -أكثر من أي بلد آخر- وعلى الغاز لتوليد 7% من الكهرباء.
يذكر أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن حذرت الثلاثاء الماضي، من أن السيناريو الأسوأ هذا الشتاء قد يؤدي إلى انقطاعات دورية في التيار الكهربائي لمدة ساعتين بالمنازل الفرنسية.
وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف من أن روسيا ربما تقطع إمدادات الغاز وأن هذه الواردات من الغاز الطبيعي المسال لن تكون كافية لتلبية احتياجات أوروبا من الطاقة.