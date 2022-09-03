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https://sputnikarabic.ae/20220903/وكالة-الدواء-الأوروبية-احذروا-من-متحورات-جديدة-كليا-لكورونا-قد-تظهر-هذا-الشتاء-1067227105.html
وكالة الدواء الأوروبية: احذروا من متحورات "جديدة كليا" لكورونا قد تظهر هذا الشتاء
وكالة الدواء الأوروبية: احذروا من متحورات "جديدة كليا" لكورونا قد تظهر هذا الشتاء
حذرت وكالة الدواء الأوروبية، من ظهور ما وصفته بـ"متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا" الشتاء المقبل. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T11:30+0000
2022-09-03T11:30+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب بيان لها نشره موقع إذاعة "صوت ألمانيا"، أكدت وكالة الدواء الأوروبية إمكانية ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا خلال موسم الشتاء المقبل.وقال البيان: "متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء، لكن اللقاحات المتوافرة حاليا يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة".من جهته قال المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية، ماركو كافاليري: "قد يكون هناك متحور جديد بالكامل قيد الظهور لا يمكننا توقعه اليوم"، محذرا من أن "الناس لا يجب أن ينتظروا لقاحا خاصا".
https://sputnikarabic.ae/20220211/الصحة-العالمية-تتوقع-ظهور-مزيد-من-السلالات-المتحورة-لفيروس-كورونا-1058372293.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, سلالة كورونا الجديدة
أخبار الاتحاد الأوروبي, سلالة كورونا الجديدة

وكالة الدواء الأوروبية: احذروا من متحورات "جديدة كليا" لكورونا قد تظهر هذا الشتاء

11:30 GMT 03.09.2022
© Sputnik . Kirill Braga / الذهاب إلى بنك الصورامرأة من إقليم دونباس تخضع لفحص فيروس كورونا في فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
امرأة من إقليم دونباس تخضع لفحص فيروس كورونا في فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . Kirill Braga
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حذرت وكالة الدواء الأوروبية، من ظهور ما وصفته بـ"متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا" الشتاء المقبل.
وحسب بيان لها نشره موقع إذاعة "صوت ألمانيا"، أكدت وكالة الدواء الأوروبية إمكانية ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا خلال موسم الشتاء المقبل.
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"الصحة العالمية" تتوقع ظهور مزيد من السلالات المتحورة لفيروس كورونا
11 فبراير, 10:17 GMT
وقال البيان: "متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء، لكن اللقاحات المتوافرة حاليا يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة".

وعن طبيعة تلك اللقاحات أوضحت الوكالة أنها تشمل "خليطا متنوعا من لقاحات مضادة لأوميكرون تم ترخيصها حديثا إضافة إلى اللقاحات الأصلية التي طورت لمحاربة الفيروس".

من جهته قال المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية، ماركو كافاليري: "قد يكون هناك متحور جديد بالكامل قيد الظهور لا يمكننا توقعه اليوم"، محذرا من أن "الناس لا يجب أن ينتظروا لقاحا خاصا".
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