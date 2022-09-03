عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/وكالة-دعوات-لتوقيف-رئيس-سريلانكا-السابق-بعد-عودته-إلى-البلاد-1067225831.html
وكالة: دعوات لتوقيف رئيس سريلانكا السابق بعد عودته إلى البلاد
وكالة: دعوات لتوقيف رئيس سريلانكا السابق بعد عودته إلى البلاد
واجه الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجابكسا، اليوم السبت، دعوات من أجل اعتقاله بعد عودته إلى البلاد من منفاه في تايلاند بعد سبعة أسابيع على فراره من البلاد... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T11:07+0000
2022-09-03T11:07+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064966491_0:293:1883:1352_1920x0_80_0_0_504d131ca814dd935fb16f241409aa81.jpg
وقال رئيس نقابة المعلمين جوزف ستالين، لوكالة فرانس برس، إن "غوتابايا عاد لأنه ليست هناك دولة راغبة في استقباله، لا مكان لديه للاختباء"، مضيفا: "يجب أن يتم توقيفه فورا لتسببه بهذا البؤس لسكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة. يجب أن يحاكم عن جرائمه".ووصل راجاباكسا إلى المطار الدولي الرئيسي في كولومبو وقدم له وزراء وسياسيون كبار الورود عند استقبالهم له. ونقل بموكب أمني الى مقر رسمي جديد في العاصمة جهزته له حكومة الرئيس الذي خلفه في المنصب رانيل ويكريمسينغه.وكان راجاباكسا فر من سريلانكا في يوليو/ تموز تحت حماية الجيش بعدما اقتحم حشد مقره الرسمي إثر أشهر من الاحتجاجات الغاضبة ضد حكومته.ولجأ أولاً إلى جزر المالديف فسنغافورة حيث أعلن استقالته. وبعدما انتهت صلاحية تأشيرته بعد 28 يوما من دون أن تكون قابلة للتجديد، انتقل إلى تايلاند حيث طلبت منه السلطات المحلية ملازمة فندقه لأسباب أمنية، فكان عمليا بحكم الموقوف.وتشهد سريلانكا أزمة اقتصادية تتمثل بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب عدم توفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات. وبعد استقالته في منتصف ولايته التي تمتدّ لخمس سنوات، فقد راجابكسا الحصانة التي يتمتع بها بحكم منصبه، لذلك باتت محاكمته ممكنة.
https://sputnikarabic.ae/20220902/رئيس-سريلانكا-السابق-يعود-إلى-البلاد-بعد-فراره-إثر-احتجاجات-واسعة-ضده-1067212535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064966491_0:116:1883:1528_1920x0_80_0_0_167772abcd4a0da5eec7be7e932daa6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن
أخبار العالم الآن

وكالة: دعوات لتوقيف رئيس سريلانكا السابق بعد عودته إلى البلاد

11:07 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAرئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا
رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
تابعنا عبرTelegram
واجه الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجابكسا، اليوم السبت، دعوات من أجل اعتقاله بعد عودته إلى البلاد من منفاه في تايلاند بعد سبعة أسابيع على فراره من البلاد إثر تظاهرات احتجاج حمّلته مسؤولية التدهور الاقتصادي.
وقال رئيس نقابة المعلمين جوزف ستالين، لوكالة فرانس برس، إن "غوتابايا عاد لأنه ليست هناك دولة راغبة في استقباله، لا مكان لديه للاختباء"، مضيفا: "يجب أن يتم توقيفه فورا لتسببه بهذا البؤس لسكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة. يجب أن يحاكم عن جرائمه".
اقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 11 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
رئيس سريلانكا السابق يعود إلى البلاد بعد فراره إثر احتجاجات واسعة ضده
أمس, 20:34 GMT
ووصل راجاباكسا إلى المطار الدولي الرئيسي في كولومبو وقدم له وزراء وسياسيون كبار الورود عند استقبالهم له. ونقل بموكب أمني الى مقر رسمي جديد في العاصمة جهزته له حكومة الرئيس الذي خلفه في المنصب رانيل ويكريمسينغه.
وكان راجاباكسا فر من سريلانكا في يوليو/ تموز تحت حماية الجيش بعدما اقتحم حشد مقره الرسمي إثر أشهر من الاحتجاجات الغاضبة ضد حكومته.
ولجأ أولاً إلى جزر المالديف فسنغافورة حيث أعلن استقالته. وبعدما انتهت صلاحية تأشيرته بعد 28 يوما من دون أن تكون قابلة للتجديد، انتقل إلى تايلاند حيث طلبت منه السلطات المحلية ملازمة فندقه لأسباب أمنية، فكان عمليا بحكم الموقوف.
وتشهد سريلانكا أزمة اقتصادية تتمثل بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب عدم توفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات. وبعد استقالته في منتصف ولايته التي تمتدّ لخمس سنوات، فقد راجابكسا الحصانة التي يتمتع بها بحكم منصبه، لذلك باتت محاكمته ممكنة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала