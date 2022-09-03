https://sputnikarabic.ae/20220903/يشتبه-أنه-متعمد-حريق-يدمر-مسجدا-شمالي-فرنسا-1067242803.html
يشتبه أنه متعمد... حريق يدمر مسجدا شمالي فرنسا
يشتبه أنه متعمد... حريق يدمر مسجدا شمالي فرنسا
دمر حريق مسجدا بمدينة رامبوييه الواقعة بإقليم إيفلين شمالي فرنسا، فيما تشتبه السلطات الأمنية في أن الحادث جنائي وتم تنفيذه عن عمد. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T18:50+0000
2022-09-03T18:50+0000
2022-09-03T18:50+0000
أخبار فرنسا
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وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، إن الحريق اندلع في وقت متأخر من مساء الجمعة.وترجح الشرطة والنيابة أن تكون هناك شبهة جنائية، إذ تم فتح تحقيق في "حريق جنائي" حيث "التدمير المتعمد بوسائل حارقة".وقال شهود عيان إنهم شاهدوا شخصين يغادران المكان بسرعة ثم شاهدوا ألسنة اللهب تتصاعد من الخيمة التي تم نصبها كمسجد في المكان.وقالت جمعية مسلمي رامبوييه (AMR) في بيان: "اندلع حريق الليلة الماضية في خيمتنا، وعلى الرغم من التدخل السريع لرجال الإطفاء وجهودهم، اشتعلت النيران في كل شيء، ولم يبق سوى الهياكل المعدنية (..) لم يكن أحد في الموقع، الضرر مادي فقط".أقيمت خيمة الصلاة المحترقة قبل عدة سنوات في منطقة اللوفيير في رامبوييه، بانتظار موافقة السلطات على بناء مسجد "دائم".وهذه ليست الحادثة الأولى في فرنسا التي تستهدف المساجد خلال السنوات الأخيرة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20201101/فرنسا-مجهول-يضرم-النار-في-مسجد-بمدينة-شاتودون-فيديو-1047034697.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
يشتبه أنه متعمد... حريق يدمر مسجدا شمالي فرنسا
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دمر حريق مسجدا بمدينة رامبوييه الواقعة بإقليم إيفلين شمالي فرنسا، فيما تشتبه السلطات الأمنية في أن الحادث جنائي وتم تنفيذه عن عمد.
وقالت وكالة
الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، إن الحريق اندلع في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وترجح الشرطة والنيابة أن تكون هناك شبهة جنائية، إذ تم فتح تحقيق في "حريق جنائي" حيث "التدمير المتعمد بوسائل حارقة".
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا شخصين يغادران المكان بسرعة ثم شاهدوا ألسنة اللهب تتصاعد من الخيمة التي تم نصبها كمسجد في المكان.
وقالت جمعية مسلمي رامبوييه (AMR) في بيان: "اندلع حريق الليلة الماضية في خيمتنا، وعلى الرغم من التدخل السريع لرجال الإطفاء وجهودهم، اشتعلت النيران في كل شيء، ولم يبق سوى الهياكل المعدنية (..) لم يكن أحد في الموقع، الضرر مادي فقط".
أقيمت خيمة الصلاة المحترقة قبل عدة سنوات في منطقة اللوفيير في رامبوييه، بانتظار موافقة السلطات على بناء مسجد "دائم".
وهذه ليست الحادثة الأولى في فرنسا
التي تستهدف المساجد خلال السنوات الأخيرة الماضية.