عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/يشتبه-أنه-متعمد-حريق-يدمر-مسجدا-شمالي-فرنسا-1067242803.html
يشتبه أنه متعمد... حريق يدمر مسجدا شمالي فرنسا
يشتبه أنه متعمد... حريق يدمر مسجدا شمالي فرنسا
دمر حريق مسجدا بمدينة رامبوييه الواقعة بإقليم إيفلين شمالي فرنسا، فيما تشتبه السلطات الأمنية في أن الحادث جنائي وتم تنفيذه عن عمد. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T18:50+0000
2022-09-03T18:50+0000
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1047385752_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_e08e87206c5e1955ed669a8836bee4d2.jpg
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، إن الحريق اندلع في وقت متأخر من مساء الجمعة.وترجح الشرطة والنيابة أن تكون هناك شبهة جنائية، إذ تم فتح تحقيق في "حريق جنائي" حيث "التدمير المتعمد بوسائل حارقة".وقال شهود عيان إنهم شاهدوا شخصين يغادران المكان بسرعة ثم شاهدوا ألسنة اللهب تتصاعد من الخيمة التي تم نصبها كمسجد في المكان.وقالت جمعية مسلمي رامبوييه (AMR) في بيان: "اندلع حريق الليلة الماضية في خيمتنا، وعلى الرغم من التدخل السريع لرجال الإطفاء وجهودهم، اشتعلت النيران في كل شيء، ولم يبق سوى الهياكل المعدنية (..) لم يكن أحد في الموقع، الضرر مادي فقط".أقيمت خيمة الصلاة المحترقة قبل عدة سنوات في منطقة اللوفيير في رامبوييه، بانتظار موافقة السلطات على بناء مسجد "دائم".وهذه ليست الحادثة الأولى في فرنسا التي تستهدف المساجد خلال السنوات الأخيرة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20201101/فرنسا-مجهول-يضرم-النار-في-مسجد-بمدينة-شاتودون-فيديو-1047034697.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1047385752_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_05cccd200bb02ed9fa739eb69789f924.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا
أخبار فرنسا

يشتبه أنه متعمد... حريق يدمر مسجدا شمالي فرنسا

18:50 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXمسجد في فرنسا
مسجد في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
تابعنا عبرTelegram
دمر حريق مسجدا بمدينة رامبوييه الواقعة بإقليم إيفلين شمالي فرنسا، فيما تشتبه السلطات الأمنية في أن الحادث جنائي وتم تنفيذه عن عمد.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، إن الحريق اندلع في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وترجح الشرطة والنيابة أن تكون هناك شبهة جنائية، إذ تم فتح تحقيق في "حريق جنائي" حيث "التدمير المتعمد بوسائل حارقة".
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا شخصين يغادران المكان بسرعة ثم شاهدوا ألسنة اللهب تتصاعد من الخيمة التي تم نصبها كمسجد في المكان.
مواطنون يحضرون الشموع و أكاليل الزهور أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، حيث وقعت حادثة طعن يوم 29 أكتوبر، فرنسا 30 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2020
فرنسا.. مجهول يضرم النار في مسجد بمدينة "شاتودون".. فيديو
1 نوفمبر 2020, 09:37 GMT
وقالت جمعية مسلمي رامبوييه (AMR) في بيان: "اندلع حريق الليلة الماضية في خيمتنا، وعلى الرغم من التدخل السريع لرجال الإطفاء وجهودهم، اشتعلت النيران في كل شيء، ولم يبق سوى الهياكل المعدنية (..) لم يكن أحد في الموقع، الضرر مادي فقط".
أقيمت خيمة الصلاة المحترقة قبل عدة سنوات في منطقة اللوفيير في رامبوييه، بانتظار موافقة السلطات على بناء مسجد "دائم".
وهذه ليست الحادثة الأولى في فرنسا التي تستهدف المساجد خلال السنوات الأخيرة الماضية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала