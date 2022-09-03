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https://sputnikarabic.ae/20220903/يويفا-يغرم-باريس-سان-جيرمان-10-ملايين-يورو-لخرق-قواعد-اللعب-المالي-النظيف-1067224982.html
"يويفا" يغرم باريس سان جيرمان 10 ملايين يورو لخرق قواعد اللعب المالي النظيف
"يويفا" يغرم باريس سان جيرمان 10 ملايين يورو لخرق قواعد اللعب المالي النظيف
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فرض غرامات مالية على 8 أندية، هي باريس سان جيرمان، موناكو، مارسيليا، بشكتاش، إنتر، ميلان، يوفنتوس، روما، بسبب خرق... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T10:46+0000
2022-09-03T10:46+0000
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
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وحسب بيان "يويفا"، كانت الغرامة الأكبر من نصيب باريس سان جيرمان، بمبلغ قدره 10 ملايين يورو.وبالنسبة للرباعي الإيطالي، ألزم "يويفا" ميلان بدفع مليوني يورو، من إجمالي 15 مليونا، بالإضافة إلى 3.5 مليون من يوفنتوس، من إجمالي 23 مليونا، و4 ملايين من الإنتر من إجمالي 26 مليونا، على أن يدفع روما 5 ملايين من إجمالي 35 مليونا.وذهبت أقل الغرامات إلى أندية مرسيليا وموناكو وبشكتاش، حيث يتعين على كل منهما دفع 300 ألف يورو.ومن ناحية أخرى، قرر يويفا عدم معاقبة أندية "نابولي، لاتسيو، برشلونة، تشيلسي، ليستر سيتي، مانشستر سيتي، وست هام يونايتد"، بسبب إجراءات فيروس كورونا الاستثنائية، ومراعاة للنتائج المالية التاريخية.لكن اعتبارا من هذا الموسم، سيراقب "يويفا" هذه الأندية عن كثب.
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رياضة, نادي باريس سان جيرمان
رياضة, نادي باريس سان جيرمان

"يويفا" يغرم باريس سان جيرمان 10 ملايين يورو لخرق قواعد اللعب المالي النظيف

10:46 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022
ميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فرض غرامات مالية على 8 أندية، هي باريس سان جيرمان، موناكو، مارسيليا، بشكتاش، إنتر، ميلان، يوفنتوس، روما، بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف.
وحسب بيان "يويفا"، كانت الغرامة الأكبر من نصيب باريس سان جيرمان، بمبلغ قدره 10 ملايين يورو.
وبالنسبة للرباعي الإيطالي، ألزم "يويفا" ميلان بدفع مليوني يورو، من إجمالي 15 مليونا، بالإضافة إلى 3.5 مليون من يوفنتوس، من إجمالي 23 مليونا، و4 ملايين من الإنتر من إجمالي 26 مليونا، على أن يدفع روما 5 ملايين من إجمالي 35 مليونا.
وذهبت أقل الغرامات إلى أندية مرسيليا وموناكو وبشكتاش، حيث يتعين على كل منهما دفع 300 ألف يورو.
وفُرضت هذه الغرامات بعدما وجد تحليل للسنوات المالية من 2018 إلى 2022 من قبل هيئة الرقابة المالية التابعة لـ"يويفا" أن تلك الأندية فشلت في الامتثال لـ"شرط المعادلة" في الإيرادات والإنفاقات.
ومن ناحية أخرى، قرر يويفا عدم معاقبة أندية "نابولي، لاتسيو، برشلونة، تشيلسي، ليستر سيتي، مانشستر سيتي، وست هام يونايتد"، بسبب إجراءات فيروس كورونا الاستثنائية، ومراعاة للنتائج المالية التاريخية.

لكن اعتبارا من هذا الموسم، سيراقب "يويفا" هذه الأندية عن كثب.
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