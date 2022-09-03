"يويفا" يغرم باريس سان جيرمان 10 ملايين يورو لخرق قواعد اللعب المالي النظيف
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فرض غرامات مالية على 8 أندية، هي باريس سان جيرمان، موناكو، مارسيليا، بشكتاش، إنتر، ميلان، يوفنتوس، روما، بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف.
وحسب بيان "يويفا"، كانت الغرامة الأكبر من نصيب باريس سان جيرمان، بمبلغ قدره 10 ملايين يورو.
Settlement agreements have been concluded with eight clubs who failed to comply with financial break-even requirements.— UEFA (@UEFA) September 2, 2022
The clubs agreed to financial contributions, specific targets and conditional and unconditional sporting restrictions over the coming years.
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وبالنسبة للرباعي الإيطالي، ألزم "يويفا" ميلان بدفع مليوني يورو، من إجمالي 15 مليونا، بالإضافة إلى 3.5 مليون من يوفنتوس، من إجمالي 23 مليونا، و4 ملايين من الإنتر من إجمالي 26 مليونا، على أن يدفع روما 5 ملايين من إجمالي 35 مليونا.
وذهبت أقل الغرامات إلى أندية مرسيليا وموناكو وبشكتاش، حيث يتعين على كل منهما دفع 300 ألف يورو.
وفُرضت هذه الغرامات بعدما وجد تحليل للسنوات المالية من 2018 إلى 2022 من قبل هيئة الرقابة المالية التابعة لـ"يويفا" أن تلك الأندية فشلت في الامتثال لـ"شرط المعادلة" في الإيرادات والإنفاقات.
ومن ناحية أخرى، قرر يويفا عدم معاقبة أندية "نابولي، لاتسيو، برشلونة، تشيلسي، ليستر سيتي، مانشستر سيتي، وست هام يونايتد"، بسبب إجراءات فيروس كورونا الاستثنائية، ومراعاة للنتائج المالية التاريخية.
لكن اعتبارا من هذا الموسم، سيراقب "يويفا" هذه الأندية عن كثب.
لكن اعتبارا من هذا الموسم، سيراقب "يويفا" هذه الأندية عن كثب.